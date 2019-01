Eugen Teodorovici vrea să pună botniţă presei: „O să propun modificarea legii, inclusiv o amendă“

"Nu ştiu dacă presa este obligată prin lege să verifice înainte informaţiile şi pe urmă să le publice - dar o să verific personal acest lucru - şi dacă nu există în lege o să propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amendă. Este inacceptabil ca o persoană publică importantă, vicepreşedinte de partid, aşa cum este Florin Cîţu, să dea astfel de informaţii, în condiţiile în care Eurostat confirmă datele mele. Nu e corect să dezinformezi populaţia. Cei care sunt pe zona de Finanţe din Europa îşi dau seama că aşa ceva nu se face, dar îşi dau seama cum este şi presa la noi, dacă nu verifică nici măcar o dată o informaţie de acest gen, o informaţie de natură economică care poate să inducă în eroare mediul de afaceri, poate afecta imaginea de ţară. Cum îşi poate imagina cineva că ministrul de Finanţe, fie el şi din România, poate face aşa ceva: să manipuleze datele oficiale. Eu nu sunt de ieri, de azi în sistem, sunt de o viaţă întreagă şi nu m-am jucat cu datele niciodată. Când am spus ceva, aşa a fost. A spus că nu ne încadrăm în deficit, iată că ne-am încadrat şi chiar mai jos, a spus că inflaţia ajunge la 12% în decembrie şi nu a ajuns, iar acum a luat-o în alt sens, că am falsificat datele. I-au spus lui oameni din finanţe... Este o bazaconie totală, o imbecilitate, pe româneşte" , a declarat, miercuri, pentru Agerpres ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Senatorul PNL Florin Cîţu îl acuză pe Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului, că le cere angajaţilor din Ministerul Finanţelor să falsifice datele despre execuţia bugetului, în aşa fel încât execuţia finală să arate aşa cum a anunţat el, sub 3%. Senatorul îi cere lui Teodorovici să permită unor experţi din opoziţie să verifice corectitudinea execuţiei bugetare şi avertizează că va sesiza EUROSTAT.

„Darius Valcov confirmă criza! Cifrele prezentate de Darius Vâlcov sunt măsluite. Datele OFICIALE despre execuţia bugetului în 2018 apar după 25 ianuarie 2019. Doar atunci MFP are situaţia EXACTĂ şi FINALĂ a execuţiei bugetare. Aseară târziu am fost sunat din Ministerul Fiananţelor Publice şi mi s-a spus că aceste cifre nu sunt reale”, a scris Cîţu marţi pe pagina sa de Facebook.



El spune că Vâlcov le-ar cere angajaţilor de la Finanţe să "măsluiască" datele în aşa fel încâ execuţia finală să arate aşa cum a anunţat el, sub 3 la sută.