„Eu nu sunt în funcţia de călău“. Ce precizări face Marcel Ciolacu despre scandalul în care sunt implicaţi mai mulţi lideri ai PSD

„Am toleranţă zero la corupţie, dar am şi toleranţă zero la drepturile omului. Supremaţia legii şi independenţa judecătorilor”, a declarat Marcel Ciolacu, fiind întrebat de cazul Căprar, lider al PSD Arad, inculpat de DNA pentru şpăgile adunate la DRDP Timişoara.

Chestionat de ce nu a luat PSD vreo decizia, Ciolacu a replicat: „Nu sunt Ivan cel Groaznic. Nu am nici trăsăturile, nici apucăturile”.

Apoi, preşedintele interimar al PSD a subliniat că nu în mâinile sale stă decizia privind sancţionarea lui Căprar.

„Eu nu sunt în funcţie de călău”. Mai mult, Ciolacu a punctat că el este responsabil doar de organizarea unui congres corect.