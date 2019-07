Emil Boc, de la Wimbledon: Cine nu şi-ar dori o dublă câştigătoare de Grand Slam la un turneu? Facem eforturi să-l avem la Cluj!

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneulul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.







Din tribune a avut parte şi de susţinerea lui Emil Boc, un fan declarat al sportivei, care a format o galerie ad-hoc şi la meciurile României în Fed Cup.





”Sunt aici, la Wimbledon, nu aveam cum să absentez. Suntem o mână de români cu suflet mare, care aşa cum am putut am luptat cu publicul englez, mare susţintător al Serenei, dar am reuşit să câştigăm respectul. Este o realizare fantastică a Simonei, pentru ea, dar şi pentru tot sportul românesc şi mă bucur că am făcut parte din aceste momente incredibile. Să o învingi pe Serena Williams, în faţa membrilor Casei Regale şi a lumii întregi, în nici o oră... este de domeniul fantasticului. Nu merge la Wimbledon cu tobe şi galerie cum facem în Fed Cup la meciurile României, dar nu ne-am făcut de râs, dimpotrivă. Am primit aplauze la final”, a declarat Emil Boc, pentru News.ro.





Întrebat despre un turneu WTA la cluj-Napoca, primarul a spus: ”Lucrăm intens la acest demers, chiar şi aici. Facem lobby, ne dorim enorm să îl avem la Cluj-Napoca şi, sigur că vom anunţa imediat ce vom avea veştile bune pe care ni le dorim. Cum să nu luptăm pentru Simona şi pentru a avea un turneu cu ea? Cine nu şi-ar dori un turneu cu o dublă câştigătoare de Grand Slam oriunde în lume? Iar faptul că e a noastră, ne motivează şi mai mult. Este cel mai bun model de urmat în viaţă şi un ambasador fără egal al României în întreaga lume”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: