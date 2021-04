Efectele economice ale respingerii bugetului Capitalei: salariile şi plăţile Primăriei, blocate dacă bugetul nu e adoptat până pe 7 mai

Toate administraţiile locale sunt obligate de lege să-şi pregătească şi să0şi adopte bugetele până pe 7 mai, adică în maxim 60 de zile de la votarea bugetului de stat. În caz contrar, Primăria Capitalei, care oricum funcţiona lunar pe 1/12 din anul precedent, nu va mai putea face plăţi, adică inclusiv să achite salariile angajaţiilor din instituţie.

„Blocarea bugetului ridică probleme majore de funcţionare a instituţiei. În primul rând, Primăria are conturile sunt blocate, iar noi tebuie să facem acorduri de eşalonare a datoriilor cu creditorii. Or, în lipsa unui buget, nu putem renegocia nimic. De asemenea, Primăria are nevoie de ridicarea plafonului de împrumuturi pentru a demara şi finanţa proiecte noi, dar fără un buget aprobat nu se poate începe o discuţie cu finanţatorii pe această temă. Şi asta în condiţiile în care avem proiecte urgente de demarat, precum noile centre de vaccinare”. a declarat viceprimarul liberal al Capitalei, Stelian Bujduveanu, pentru G4Media.

Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri, în şedinţa Consiliului General, înregistrându-se 17 voturi „pentru”, 22 „împotrivă” şi 14 abţineri. Horia Tomescu, viceprimar susţinut de Vlad Voiculescu, a fost cel care a dat tonul opoziţiei faţă de buget, miza fiind faptul că edilul Capitalei nu vrea să-i delege dreptul de semnătură în ceea ce priveşte spitalele din Bucureşti.