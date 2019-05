Dragnea dezvăluie cine a fost în spatele presupusei intoxicări a Doinei Pană cu mercur

Liviu Dragnea a precizat că a fost primul care a aflat de presupusa intoxicare şi că Doina Pană a fost „cel mai curajos ministru” care s-a ocupat de păduri.



„Eu am respectat solicitarea doamnei Doina Pană, care a venit şi mi-a spus. Sunt primul căreia i-a spus. Mi-a dat analizele şi mi-a arătat evoluţia. Dinainte şi după. Sigur că era într-o stare deloc bună. Dumnezeu a ajutat-o să scape. Mă bucur mult. Doina Pană a fost cel mai curajos ministru care s-a ocupat de păduri. Dar a deranjat nişte interese uriaşe. Radarul pădurilor a facut să scadă tăierile de arbori într-un an de la o cantitate uriaşă la ceva nesemnificativ, nişte crengi”, a precizat liderul PSD.



Şeful social-democraţilor a mai menţionat că fostul ministru a deranjat nişte interese uriaşe şi că este nelămurit privind motivele pentru care ancheta DIICOT în acest caz trenează. În ce privesc vinovaţii, Dragnea e de părere că e cineva care a pierdut „zeci de milioane” în urma activităţii Doinei Pană

„Interesele derajante au fost uriaşe. Ce nu înţeleg eu e de ce ancheta la DIICOT treneaza. Cum nu înteleg sesizarile făcute de nişte oameni despre ce s-a întâmplat în spatele evenimentelor din 10 august, care trenează. Noi nu avem influenţă acolo, control acolo, nici nu vrem. Dar altcineva are.

Eu vreau să depun o lege, cred că tot săptămâna viitoare, să interzică exportul de buşteni. Sunt versanţi, coline care sunt bărbierite efectiv. (...) Cineva care a pierdut milioane, sute, zeci de milioane. Asta ar trebui să facă procurorii (n.red.: să identifice vinovaţii). Nu am nicio speranţă", a completat Liviu Dragnea.

Procurorii antitero investighează ipoteza otrăvirii cu mercur a fostului ministru al Apelor şi Pădurilor, Doina Pană. Deputatul a declarat miercuri că după ce a demisionat din Guvern, la începutul anului trecut, pe fondul unei stări alterate de sănătate, a aflat că era intoxicată cu mercur.

„Avem mai multe ipoteze de lucru. Se verifica in ce conditii a fost asimilat in organism mercurul, accidential sau prin vointa altor persoane. Avea in organism un nivel dublu de mercur”, a mai spus oficialul DIICOT despre acest caz.





„Am depus plângere la poliţie abia la începutul lunii februarie. N-am făcut plângerea cât eram încă ministru pentru că, în caz că se află, ar fi dăunat imaginii României. Va daţi seama, ministru în Guvernul României otrăvit", a declarat Doina Pană. Fostul ministru a precizat că nu poate oferi mai multe detalii pentru că există o anchetă în desfăşurare. Doina Până a comentat doar faptul că bănuieşte că cineva din mafia lemnului ar fi atentat la viaţă să, pentru că a luat măsuri împotriva celor care taie ilegal lemn.

