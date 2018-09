Dragnea confirmă informaţiile obţinute de „Adevărul“:  Mi s-a spus că domnul Fifor a semnat scrisoarea împotriva mea

Întrebat, la RTV, dacă ministrul Apărării, Mihai Fifor, a semnat scrisoarea împotriva sa, Dragnea a răspuns: "Mi s-a spus şi de domnul Fifor".

"Adevărul" a scris sâmbătă că ministrul Apărării, Mihai Fifor, unul dintre apropiaţii liderului PSD, se numără printre semnatarii scrisorii anti-Dragnea. Drept răspuns, Dragnea vrea să-l lase fără minister. Fifor nu a fost prezent în CEx-ul PSD de săptămâna trecută, fiind plecat într-un turneu în SUA, unde a avut mai multe întâlniri organizate de George Maior, pe care Dragnea vrea să-l mazilească.

Ulterior, Fifor a negat că ar fi semnat scrisoarea. "Aflu astazi ca am semnat nu stiu ce scrisoare impotriva presedintelui Dragnea, ca am participat la sedinte secrete, unde s-a redactat celebra scrisoare. Ei bine, trebuie sa ii dezamagesc pe cei care au chef de astfel de manipulari ieftine...Nu am vazut niciodata aceasta scrisoare, asumata de trei colegi de partid, inainte de a fi facuta publica si, nici macar atunci, nu am avut rabdare sa o citesc pana la capat. Nu mai vorbesc de faptul ca nimeni, niciodata nu m-a consultat cu privire la textul cu pricina sau la orice alt potential manifest. Cat priveste intalnirile secrete, tare as vrea sa indice cineva care sunt intalnirile acestea secrete cu grupuri de complotisti din partid la care am participat", a scris sambata seara pe Facebook ministrul Apararii.

Chiar dacă Fifor a negat că e unul dintre semnatarii scrisorii, Dragnea vrea să-l instaleze la MAPN pe Dorel Căprar, preşedintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor. Potrivit surselor Adevărul, Căprar e la cuţite cu Mihai Fifor, deşi sunt colegi în organizaţia PSD Arad.