Disputa dintre Ungureanu şi Rareş Bogdan continuă: Domnul Ungureanu nu e o voce, nu e Barna, Cioloş sau Voiculescu. Ce spun colegii din coaliţie

Emanuel Ungureanu, Rareş Bogdan, dar şi membri ai coaliţiei de guvernare precum deputatul UDMR Szabo Odon, deputatul PNL Dan Vîlceanu, deputatul USR PLUS Cristian Seidler, cât şi Radu Oprea, senator PSD, au discutat, luni, în cadrul unei emisiuni Digi24, despre disputa pornită de Ungureanu care acuză PNL-ul şi pe Rareş Bogdan că „au jefuit” instituţiile statului. Parlamentarul USR susţine că Rareş Bogdan este arogant, nu numai cu ei, ci chiar şi cu premierul Florin Cîţu, pe care l-a numit „băiatul ăsta” într-o intervenţie televizată.

„Domnul Rareş Bogdan a fost abonat la bani publici de-a lungul timpului şi nu ne referim doar la Spitalul Judeţean Cluj, ci şi la Primăria Cluj, la Hidroelectrica, sunt o grămadă de instituţii care au intrat în relaţii contractuale cu firma domnului Rareş Bogdan, iar eu am considerat acest lucru imoral.

În condiţiile în care domnul Rareş Bogdan ne vorbeşte de sus nu doar nouă, pentru că într-o emisiune îl numea pe domnul Cîţu «băiatul ăsta», citez, îl numea «Florin». Aceste aroganţe din spaţiul public conduc spre un lucru care trebuia spus de mult. Sloganul pe care îl foloseşte Rareş Bogdan «iubeşte România» se loveşte de ceea ce am spus eu de-a lungul timpului. În timpul pandemiei, sub Guvernarea PNL au fost jefuite instituţiile statului, am vorbit despre Unifarm, despre contractele dubioase care s-au făcut la Ministerul Sănătăţii, achiziţii de echipamente neconforme şi care apoi au fost donate către Republica Moldova în condiţii foarte dubioase, studiate de către DNA.” a transmis Emanuel Ungureanu luni.

Rareş Bogdan a răspuns acuzaţiilor, spunând că astfel de comentarii au loc pentru că Ungureanu ar considera că i-a atacat pe Vlad Voiculescu şi pe Dan Barna. Liberalul a transmis că nu i-a atacat şi nici nu îi va ataca pentru că îşi doreşte ca „această coaliţie să funcţioneze”, iar Emanuel Ungureanu foloseşte „aceeaşi retorică agresivă” din timpul opoziţiei faţă de PSD.

„Văd o preocupare de la începutul anului în ceea ce mă priveşte a domnului Ungureanu. Nu ştiu de ce, am înţeles că e supărat pe faptul că mi-am permis să solicit o intervenţie abruptă într-un caz grav de eroare medicală sau de dezinteres din partea medicilor de la un spital din sudul României, iar domnia sa a considerat recomandarea mea sinceră pentru Vlad ca un atac.

Acum cred că a urmărit doar titlurile de presă, nu şi ceea ce a spus şi a considerat că l-am atacat pe Dan. Nu am făcut asta şi nici nu o să o fac, pentru că vreau ca această coaliţie să funcţioneze.

Cât despre faptul că acuză PNL că a furat, probabil că a rămas cu aceeaşi retorică din cei şapte ani de opoziţie agresivă la PSD. Consider că este o voce izolată. În mod normal nu ar trebui să răspund la astfel de aberaţii din respect pentru publicul dumneavoastră. Cred că domnia sa ar trebui să vadă cum funcţionează un ziar, o televiziune.” a explicat Rareş Bogdan.

Prim-vicepreşedintele PNL a mai transmis că doar 3% dintre clienţii agenţiei de publicitate pe care a fondat-o au reprezentat instituţii de stat.

„Nu este o acţiune care să privească coaliţia. Domnul Ungureanu nu e o voce, nu e Dan Barna, nu e Dacian Cioloş, nu e Voiculescu. E un deputat, foarte bine, dar nu cred că merită atenţia pentru a crea tensiuni.” a conchis liberalul.

Cum este văzută situaţia de către membrii coaliţiei de guvernare

Dan Vîlceanu, deputat PNL, a transmis că Ungureanu pare să aibă o problemă personală cu Rareş Bogdan şi că nu poate acuza partidele de furt: „Dacă e să fure cineva, fură oamenii, nu poate să fure un partid”.

„L-aţi avut în direct pe domnul Ungureanu şi nu am auzit niciun argument. Am văzut o chestiune personală cu domnul Rareş Bogdan. Nu poţi să acuzi partide de furt, e ca şi cum aş spune că USR a furat. Fură oamenii, dacă e să fure cineva, nu poate să fure un partid. Suntem într-un an complicat, şi ca act guvernare şi din punct de vedere al comportamentului intern în fiecare partid, pentru că va fi Congres în PNL. Sunt coegi care vor să se facă remarcaţi în această perioadă, dar important este să nu uite cine este adversarul, anume PSD. Trebuie să fim mai concentraţi pe actul de guvernare şi mai puţin să ne luptăm între noi.” a spus liberalul.

Şi UDMR a reacţionat, Szabo Odon, viceliderul deputaţilor UDMR, transmiţând că astfel de lucruri pot fi normale într-o coaliţie de guvernare formată din trei formaţiuni, unde există puncte de vedere diferite.

„Probabil că aceste lucruri vor mai apărea având în vedere că suntem trei formaţiuni care am realizat această coaliţie. Vom avea şi am avut puncte de vedere diferite, dar ele trebuie instituţionalizate, deciziile se iau în interiorul formaţiunilor politice şi apoi în coaliţie. Nu trebuie să punem accent pe aceste divergenţe. În UDMR e linişte, nu atacăm pe nimeni şi sperăm să nu ne atace nimeni.” a spus Szabo Odon.

Nu în ultimul rând, colegul de partid al lui Emanuel Ungureanu a transmis că astfel de dispute nu ajută.

„Aceste dispute publice nu ajută. (...) Faptul că Emanuel Ungureanu se ceartă în spaţiul public cu Rareş Bogdan este doar parte a democraţiei. Numai în comunism se tăcea intens.” a spus Cristian Seidler, deputat USR PLUS.

Opoziţia râmâne fermă: Există tensiuni în coaliţie!

Senatorul PSD Radu Oprea a subliniat, mergând pe aceeaşi linie ca până acum, că există tensiuni în coaliţie, iar acesta nu este un caz singular. Social-democratul a oferit drept exemplu „dialogul” dintre Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii şi Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, referitor la condiţiile în care se pot oferi mărţişoare în şcoli.

„Există tensiuni în coaliţie, nu este un caz singular. Uitaţi-vă la dialogul absurd dintre ministrul Sănătăţii şi ministrul Educaţiei referitor la mărţişoare. Uitaţi-vă la dialogul dintre ministrul Popescu şi ministrul Năsui, alt dialog absurd în care lumea nu mai înţelege nimic. Uitaţi-vă la felul cum comunică, sau la felul în care nu comunică. Nu mai ştim ce avem de făcut şi încotro să ne îndreptăm.” a spus, luni, social-democratul.

