Dăncilă, despre protestele cu care a fost întâmpinată în ţară: Nu o să ne speriem că unul sau altul ţipă

"Modul în care am văzut că a fost reliefată o parte a vizitei pe care am făcut-o cu cabinetul în diferite localităţi, mă refer la Cluj, unde am auzit că Guvernul a fost alergat (...) Guvernul nu poate fi alergat şi în altă ordine de idei suntem un guvern destul de curajos, am fost curajoşi să luăm decizii foarte importante, să impunem proiecte foarte importante pentru această ţară, nu o să ne speriem că unul sau altul ţipă", a spus ea.

Dăncilă a fost întrebată, vineri, în timpul vizitei în judeţul Timiş , ce simte când vede protestatarii care o întâmpină, aşa cum s-a întâmplat şi la Giarmata, şi în alte locuri în care a fost.

"Vă mulţumesc pentru întrebare. Eu cred că într-o democraţie fiecare partid trebuie să-şi spună punctul de vedere, dar într-o lume civilizată, într-o lume în care există respect, aceste lucruri se pot spune într-un mod politicos, într-un mod în care să arate că poţi să vii cu argumente şi nu cu jigniri şi cu violenţă. Oamenii pot protesta, este dreptul lor, dar nu pot înţelege şi cred că mulţi dintre români nu pot accepta modul în care se manifestă. În momentul în care vii cu violenţă, vii cu jigniri înseamnă că nu ai argumente. Eu aş fi văzut o dezbatere pe proiecte, discuţii constructive în care să aratăm că în 30 de ani de zile am evoluat şi că ştim cum este democraţia", a spus Dăncilă.

Ea a adăugat că oricine poate accepta criticile, dacă sunt fondate.

"Nici într-o familie părerile nu sunt aceleaşi, pot exista membri ai familiei cu păreri diferite, dar cred că noi, românii, nu suntem cum vor să ne zugrăvească unii care consideră că a jigni îi face mai puternici, că a dezbina este obiectivul nostru de ţară. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de mai multă responsabilitate şi că fiecare dintre noi poate să accepte criticile dacă ele sunt fondate, dar aceste critici să vină într-un mod respectuos pentru că atunci când există respect unii faţă de alţii cred că putem să discutăm şi să avem rezultate mult mai bune", a afirmat ea.

Dăncilă a susţinut că vizitele sale prin ţară nu ar fi fost prezentate în mod corect.

"Modul în care am văzut că a fost reliefată o parte a vizitei pe care am făcut-o cu cabinetul în diferite localităţi, mă refer la Cluj, unde am auzit că Guvernul a fost alergat, eu cred că este foare bine să dăm informaţiile corecte. Guvernul nu poate fi alergat şi în altă ordine de idei suntem un guvern destul de curajos, am fost curajoşi să luăm decizii foarte importante, să impunem proiecte foarte importante pentru această ţară, nu o să ne speriem că unul sau altul ţipă, unul care doarme în Parlament şi vrea să facă sport în teritoriu. Eu cred că este foarte important să ne manifestăm într-un mod civizilat, românii întotdeauna au fost oameni civilizaţi, oneşti, oameni care au fist admiraţi de alţii. De ce să facem o altă imagine de ţară? Mai ales că încă deţinem preşedinţia rotativă şi că, în afară de presa românească, de dumneavoastră, de cei prezenţi aici, sunt şi multe posturi de televiziune din alte state membre şi cred că nu vrem niciunul dintre noi, indiferent de culoarea politică, să dăm o imagine a românilor şi a României care nu este conformă cu realitatea", a declarat premierul.

Dăncilă a ţinut să le mulţumească acelora care au primit-o "cu atâta căldură".

"Vreau să le mulţumesc prin intermediul dumneavoastră tuturor celor care ne-au primit cu atâta căldură, fie că vorbim de Cluj, fie că vorbim de Arad, de Alba Iulia, şi iată acum la Timişoara, şi vreau să le mulţumesc colegilor mei din PSD şi ALDE pentru implicarea lor şi pentru încrederea că împreună, europarlamentari, Guvern, oameni de bine care ţin la această ţară şi care poartă tricolorul în suflet putem construi cu cărămidă cu cărămidă o temelie foarte puternică pentru România şi pentru români", a spus ea.

Vineri seară, Viorica Dăncilă a mers la Mitropolia Banatului din Timişoara, intrând cu maşina direct în curte. În stradă, sunt aproximativ zece persoane cu vuvuzele, care strigă "Mitropolia apără hoţia".

