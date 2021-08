Cine este Dan Vîlceanu, propunerea lui Florin Cîţu pentru postul de ministru al Finanţelor

"O să îi cer preşedintelui Ludovic Orban să convoace Biroul Naţional. Am văzut că are o propunere. Am şi eu o propunere, Dan Vîlceanu", a spus premierul.

Ludovic Orban a avansat trei nume pentru această funcţie: Bogdan Huţucă, Sebastian Burduja şi Lucian Heiuş. Cei trei au refuzat oferta preşedintelui PNL.

Postul de ministru al Finanţelor a rămas vacant după ce Alexandru Nazare a fost demis de premierul Florin Cîţu. Prim-ministrul a preluat portofoliul ca interimar.

Cine este Dan Vîlceanu

Economist la bază, Dan Vîlceanu este deputat şi preşedinte al PNL Gorj, fiind considerat un apropiat al lui Florin Cîţu. În intervalul 2006-2009 a fost preşedinte al Tineretului Social Democrat, ulterior trecânt la PDL, filiala Gorj, unde a fost secretar executiv, prim-vicepreşedinte şi preşedinte. Din 2015 conduce PNL Gorj.