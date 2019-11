Dan Barna nu demisionează, deşi a ratat turul doi: Nu sunt un lider care să plece la prima dificultate. Dau percepţia de aroganţă pentru că sunt prea înalt

„Îmi asum întreaga responsabiitatea pentru acest obiectiv pe care nu l-am atins: un tur doi fără PSD. Îmi asum că nu am reuşit cu mesajul la mai mulţi cetăţeni, vom avea o analiză foarte elaborată în cadrul politic. În această seară i-am convocat pe liderii judeţeni la o discuţie. Suntem în continuare pe un drum în care credem foarte mult. Sunt încrezător pentru rezultatul Alianţei USR PLUS la locale şi parlamentare. Din păcate, bucata de Românie pe care m-am bazat şi în care am crezut este mai mică decât am anticipat. Am crezut că suntem mai sus decât ne-a dovedit-o electoratul. Sunt optimist în continuare“, a spus Dan Barna.

La finalul săptămânii, conducerile celor două partide se vor reuni pentur a discuta despre viitorul Alianţei USR-PLUS.

„În turul doi, susţinerea noastră va merge către Klaus Iohannis. Mergem înainte. Am învăţat din această campanie, ieşim întăriţi din ea“, a spus şi Dacian Cioloş.

Jurnalist: Vă gândiţi să demisionaţi?

Dan Barna: Nu, categoric nu. Nu sunt un lider care la prima dificultate să plece pentru că un obiectiv nu a fost atins.

Ce le spuneţi oamenilor din USR care au spus că nu ies la vot în turul doi?

Participarea la vot e fundamentală. Nu putem vorbi despre o României în vreun fel dacă nu votăm. Îi îndemn pe toţi susţinătorii mei să voteze.

Cristian Ghinea spunea că Sistemul a învins.

A ratat un edit: sistemul PSD a fost mai tare. Sunt convins că domnul Ghinea va putea să răspundă. Am avut o competiţie directă cu PSD.

În ce măsură aţi fost afectat de refuzul de a intra la guvernare?

Guvernarea nu a fost niciun moment pe masă. A fost o dispută media. Nu a existat vreo solicitare din partea PNL să intrăm la guvernare.

Mai susţineţi ideea alegerilor anticipate?

Categoric, da.

Simţiţi că aţi tras această alianţă în jos?

Nu.

Credeţi că aţi pierdut din cauza aroganţei?

Un consultant mi-a spus că dau percepţia de aroganţă pentru că sunt prea înalt. N-am avut timp să ajung în suficiente locuri. Sunt sigur pe mine că Alianţa USR-PLUS este exact alternativa de care are nevoie România.