Dan Barna, despre conflictul cu Ana Ciceală: Nu avem nevoie de eroi, avem nevoie de rezultate. Un partid politic nu e o pensiune de maici

„Colegii mei au considerat că înregistrând o bucată de şedinţă mai punctează în lupta internă. E o strategie pierzătoare. Vom schimba şi procedurile de lucru în Biroul Naţional. Nimic din ce am spus acolo nu regret. Sunt lucruri corecte, dintr-o discuţie matură. Se mai ridică tonul. Un partid politic nu e o pensiune de maici”, a declarat Dan Barna la Adevărul Live.

De asemenea, preşedinte USR a subliniat că Opoziţia nu are nicio şansă să câştige Primăria Sectorului 3. „Sunt două feluri de politică: politica pentru spectacol şi cea pentru rezultate. Eu întotdeauna voi alege o luptă unde ai şanse să câştigi. În politică nu avem nevoie de eroi, ci de rezultate. În seara de 27 eu vreau să avem rezultate. Dacă le spunem oamenilor că nu am putut să găsim o înţelegere nu merge. Noi, spre deosebire de alte partide, nu avem luxul să ne facem politică pentru noi înşine. Ideea că Bucureştiul se blochează pentru că s-a supărat un coleg e falsă. În Sectorul 3 sunt zero şanse să câştigi primăria. Negoiţă are peste 60% în toate sondajele. ”, a completat Barna.