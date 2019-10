Cumpănaşu susţine că a primit o diplomă de doctorat din Ucraina „pentru meritele avute în timpul invaziei Peninsulei Crimeea de către Rusia”

”Dragi români. După ce şi-au înghiţit limbă mercenarii care spuneau că nu am studii superioare prin publicarea de către mine a diplomei mele de absolvire (ziceai că-s de la ospiciu: HÂRTIA, HÂRTIA. DAŢI-NE HÂRTIA...), astăzi mai am o SURPRIZĂ pentru candidaţii analfabeţi în materie de politică externă şi geopolitică şi mercenarii lor: am primit cea mai înaltă distincţie pe care un candidat român putea să o primească din partea unei universităţi: Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii Taurida Naţional University din Ucraina pentru meritele avute în timpul invaziei Peninsulei Crimeea de către Rusia!”, spune Cumpănaşu în postarea de pe Facebook.

Dincolo de faptul că data de pe diplomă este una recentă, care ar pune obţinerea ei de către Cumpănaşu în urmă cu o săptămână (07.10.2019), documentul ridică şi o serie de alte probleme. De exemplu, Alexandru Cumpănaşu susţine în comentarii că a dat un examen pentru această diplomă, dar încadrarea academică „doctor honoris causa” nu necesită, în mod normal, susţinerea vreunui examen, fiind o diplomă onorifică acordată pentru merite deosebite într-un domeniu de studiu. Mai mult, numele de pe diplomă este Alexandru Cumpanas - cu alte cuvinte, nu corespunde exact cu cel al candidatului la alegerile prezidenţiale

”Această distincţie este cel mai înalt grad academic ce poate fi primit de o persoană pentru merite aduse societăţii!!! Este o imensă onoare pentru mine cu atât mai mult cu cât Iohannis a tăcut complice la momentul invaziei că de altfel TOŢI candidaţii actuali la Preşedinţie. Am fost alături atunci de Ucraina şi ucraineni dar şi de cei peste 400000 de români ce încă locuiesc în Ucraina. Am luat atitudine publică în nenumărate articole, declaraţii publice şi am invitat în emisiunea Ambasador România pe ambasadorul Ucrainei la Bucureşti în repetate rânduri pentru a descrie poporului român ororile comise în războiul din Ucraina. Spre deosebire de Iohannis, USR sau PSD nu am avut teamă să fiu categoric pentru că nu aveam "prieteni" de afaceri şi finanţatori implicaţi în Ucraina şi nu ştiau cum să nu supere Rusia. ( pentru cunoscători...)”, mai scrie Cumpănaşu, adăugând că îi roagă „pe Iohannis şi restul candidaţilor şi istericilor” să i se adreseze corespunzător: „ Dr.h.c EMBA Alexandru Cumpănaşu ”.