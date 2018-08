Cum torpilează demnitarii PSD relaţia României cu partenerii externi

O parte dintre miniştrii Guvernului Dăncilă au reuşit să pună România pe harta internaţională a ruşinii, după ce au luat peste picior teme sensibile ale istoriei, ca nazismul şi Holocaustul. „Adevărul“ vă prezintă un scurt inventar al gafelor care subminează relaţiile diplomatice ale ţării noastre.

Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii: „Iohannis a spus că a venit PSD să gazeze românii şi să-i bată. Ca neamţ, să vorbeşti de gazare trebuie să ai mult curaj“. Preşedintele Klaus Iohannis declarase că „Guvernul PSD a gazat şi a bătut români“ la mitingul diasporei.

Senatorul PSD Liviu Pop a declarat că Forumul Democratic German din România ( FDGR), condus în trecut de Klaus Iohannis, este continuator al unui forum german nazist. „În perspectiva fostei demnităţi a domniei sale, aceea de preşedinte al unui continuator al unui Forum...grupului...organizaţia aia nazistă“, a afirmat Liviu Pop la Antena 3. Fostul ministru al Educaţiei n-a vrut să-şi asume declaraţia, spunând că a luat informaţiile de pe internet. „Asta nu o spun eu, o spun alţii, am citit-o în presa vremii, am văzut-o clar. Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă, corect? Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă condamnată pentru crime de război la Nurnberg. Dacă Forumul German nu e continuatorul Grupului Etnic German aştept oficial lucrurile acestea, eu am spus ce citesc de pe net“, a mai spus senatorul PSD. În replică, FDGR le-a soliciat liderului PSD, Liviu Dragnea şi premierului României Viorica Dăncilă să se delimiteze de „calomniile“ debitate de Pop.

Tot Liviu Pop a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care America, Germania, Olanda şi Austria, parteneri strategic ai României, au fost înfăţişate ca nişte gândaci care ne invadează. „Nu cred că partenerii noştri strategici vor avea vreo reacţie, poate doar Iohannis să-şi dea demisia. Am pus această imagine cu gândul la Iohannis“, a reacţionat senatorul PSD.

„Se incinerează porcii ca la Auschwitz“

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a comparat victimele Holocaustului şi porcii incineraţi din cauza pestei porcine. „Porcii aceştia toţi se incinerează, e o muncă extraordinară, acolo este ca la Auschwitz, domnule. Gândiţi-vă că acolo sunt efective de porci care pleacă de aici, se asomează, trec dincolo în partea cealaltă şi se pun pe foc“, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Ambasada Statului Israel şi-a exprimat „consternarea şi dezamăgirea“ cu privire la afirmaţiile ministrului Agriculturii, Petre Daea.

Deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa a comparat violenţele de la protestul diasporei cu cele din Fâşia Gaza. „Eu ştiu de exemplu că de patru luni se desfăşoară nişte demonstraţii la frontiera dintre Gaza şi statul Israel, frontiera fiind un zid înalt de opt metri de beton şi grănicerii israelieni până acum, în patru luni, au împuşcat 171 de persoane şi au rănit câteva mii. Nu am văzut o reacţie violentă, deci... zicându-se că se încalcă legi acolo“, a spus Bacalbaşa la RFI. „ Am aprecia ca domnul deputat să se informeze în profunzime înainte de a face comparaţii nepotrivite şi şocante“, a răspuns Ambasada Israelului în România.

Liderul PSD Liviu Dragnea a acuzat că o parte dintre multinaţionale finanţează protestele din România. „Finanţează «Rezist», finanţează aceste mişcări, îndeamnă propriii angajaţi să meargă la proteste, ori le dau liber în ziua aia, ori le dau de înţeles că ar fi bine să meargă la proteste“, a spus Dragnea. În replică, Camera de Comerţ Americană în România (AmCham), a subliniat că multinaţionalele au contribuit la dezvoltarea economiei româneşti prin investiţii de peste 22 miliarde dolari şi prin cele peste 250.000 de locuri de muncă create în ţara noastră.

Aflată în vizită oficială în Muntenegru, premierul Viorica Dăncilă a declarat în cadrul conferinţei comune cu premierul muntenegrean că îi pare bine să fie la Pristina, capitala Kosovo, stat nerecunoscut de România. La jumătatea lunii iunie, în plină conferinţă de presă cu premierul Estoniei, Viorica Dăncilă a uitat numele acestuia, amintindu-şi în primă fază doar prenumele.