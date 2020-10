Cum îşi împart PNL şi USR-PLUS funcţiile de viceprimar la nivelul Capitalei

„În echipa mea de la PNL, toate şedinţele de desemnare a candidaţilor pentru poziţiile de viceprimari - la Capitală şi la sectoare - au avut loc. Aceşti oameni trebuie să înceapă imediat treaba alături de partenerii noştri. Am promis bucureştenilor seriozitate şi pentru mine acest lucru este foarte important. Este cartea de vizită cu care m-am prezentat în alegerile locale 2020. Respectând Protocolul încheiat cu partenerii noştri de la USR - PLUS, în birourile politice ale organizaţiilor PNL din toate sectoarele în care, în consiliile locale, avem majoritate alături de parteneri, am desemnat de curând candidaţii pentru funcţiile de viceprimari. La Capitală - prin Biroul Politic al Municipiului Bucureşti, la sectoare - prin Birourile Politice de sector. La sectorul 5 nu avem majoritate, Dreapta nu va propune viceprimar(i). Practic, PNL respectă principiul parităţii, principiul stabilit în mod expres în Protocolul semnat, înainte de alegeri, cu USR-PLUS, pentru binele bucureştenilor”, a scris, luni, pe Facebook, Violeta Alexandru.

Potrivit acesteia, lista de viceprimari de la PNL este: „Viceprimar General PNL – Stelian Bujduveanu. După cum este cunoscut, propunerea USR – PLUS pentru VP este Vlad Voiculescu. Stelian este deja în coordonare cu Vlad, am toată încrederea că vor lucra bine alături de Nicuşor Dan.

Viceprimar Sector 1 PNL – Ramona Porumb

Viceprimari Sector 2 PNL – Magda Catone şi Adrian Costache

Viceprimar Sector 3 PNL – Alexandru Oancea

Viceprimar Sector 4 PNL – Robert Florea

Viceprimari Sector 6 – ambele nominalizări, conform protocolului, sunt de la USR – PLUS. Aşa cum PNL face 2 nominalizări la sectorul 2. Ambii primari (Ciucu, PNL – Sector 6 şi Mihaiu, USR-Plus – Sector 2) vor face proba că pot lucra cu reprezentanţii partidului partener”.

Violeta Alexandru anunţă că se negociază pentru sprijinul PMP. „Contăm pe sprijinul PMP pentru proiectele iniţiate spre binele bucureştenilor. Suntem în consultare cu PMP, o consultare bazată pe principii de corectitudine. Este un nou început în colaborarea PNL – PMP în Capitală şi nu ascund că sunt foarte atentă la modul în care ne respectăm reciproc. Aşadar, Dreapta s-a unit nu doar pentru câştigarea alegerilor ci pentru a face treabă mai departe. Ceea ce cred că este cel mai important pentru oameni. Ne-am unim forţele în faţa unui PSD care nici nu renunţă nici nu lasă Capitala şi sectoarele să plece pe un drum civilizat, al dezvoltării, al modernizării”, a mai scris Violeta Alexandru.