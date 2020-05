Culise. Ce le-a spus Iohannis liderilor PNL la întâlnirea de taină de la Vila Lac

Calmarea tensiunilor din PNL a fost punctul central al întâlnirii pe care a avut-o preşedintele României cu liderii liberali. De la început şeful statului a precizat că e mulţumit de activitatea Guvernului şi a miniştrilor, dar a fost de acord că partea de comunicare poate fi îmbunătăţită, potrivit unor surse politice. De altfel, comunicarea miniştrilor fost o problemă ridicată de Rareş Bogdan, la fel şi faptul că nu există dialog între ceea ce face Guvernul şi politicienii partidului din Parlament, Parlamentul European sau din teritoriu.

Din nou i s-a reproşat lui Ludovic Orban că nu ascultă şi de sfaturile colegilor politici, ci preferă să ţină cont mai mult de ceea ce îi spun consilierii, în special cei responsabili de comunicarea premierului, susţin surse din conducerea PNL.

Klaus Iohannis le-a cerut tuturor să-şi concentreze eforturile pentru alegerile care urmează, atât cele locale (unde data discutată a fost 27 septembrie), dar şi parlamentare (6 decembrie). Astfel, mai mulţi participanţi la şedinţă au cerut elaborarea unei strategii bine puse la punct privind organizarea partidului înainte de alegeri, deoarece sunt în continuare probleme în unele filiale.

De asemenea, a fost cerută grăbirea prezentării măsurilor pe care vrea PNL să le ia pentru relansarea economiei, în condiţiile în care sunt date tot mai multe semne de neîncredere în Guvern din partea oamenilor de afaceri, o parte din electoratul pe care liberalii vor să-l atragă.

„PNL a ieşit cu motoarele turate”

O prezentare în care accentul a fost pus pe faptul că întâlnirea a decurs bine a avut-o Florin Roman, liderul deputaţilor liberali. „PNL a ieşit cu motoarele turate de la aceasta intalnire, cu o echipa puternica, unita şi consolidata in jurul lui Ludovic Orban / deci nu a fost nici o intalnire cu cutitele pe masa cum spun unii, e drept ca am servit o cafea şi o apa plata! Nu am discutat nici măcar in trecere despre remaniere, întrucât suntem foarte multumiţi de modul in care miniştri liberali au reacţionat in aceasta perioada dificila / deci nu pleacă nimeni, nu vine nimeni, iar miniştri îşi fac datoria cât mai bine omeneste posibil”, a scris pe pagina sa de Facebook Florin Roman.

Şi Rareş Bogdan a scris pe Facebook de şedinţa „excepţională”. „Excepţională discuţia de la Lac1 de astăzi de la 17.00 la 20.30 in prezenta Preşedintelui Klaus Iohannis şi a Premierului Ludovic Orban. Efectiv cea mai buna si sinceră discuţie din ultimul an. La 1 an de la câştigarea Alegerilor Europarlamentare ne pregătim de câştigarea Alegerilor Locale şi Generale. #unitate #castigam #impreuna”, a fost mesajul prim-vicepreşedintelui PNL.