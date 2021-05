CTP, reacţie după măsurile de relaxare: „Trebuie să punem la a cale un program naţional de terapie pentru ăştia antimască. E un moment greu pentru ei”

Digi24. „Relaxare sună mai bine decât revenire la normalitate. Când spui relaxare, se gândesc oamenii la mare, la soare, aia înseamnă relaxare, normalitate înseamnă ceva cenuşiu, relaxare e mai mobilizator. Dacă se consideră în acest moment de către factorii responsabili că această măsură poate fi luată e foarte bine. Aceste măsuri înseamnă o creştere a luminiţei de la capătul tunelului, adică ne aflăm pe o pantă descendentă a pandemiei, avem speranţă în acest moment că vom petrece o vară mai relaxată sau mai normală decât cea a anului trecut”, a spus Cristian Tudor Popescu, la

Acesta a spus că se gândeşte la cei care au susţinut până acum că vaccinurile sunt periculoase ori că masca este inutilă, comparându-i cu susţinătorii QAnon din Statele Unite şi starea de confuzie care i-a cuprins după plecarea lui Donald Trump de la Casa Albă.

„Şi atunci, gândul meu se îndreaptă în aceste momente către cine? Eu nu sunt creştin, dar probabil sentimentul este creştinesc. Către toţi antivacşii, către toţi antimască, toţi conspiraţioniştii covidului, care un an şi ceva au avut un sens în viaţă. Oamenii ăştia au fost şi ei cineva vreme de un an şi ceva. S-au simţit importanţi. Au fost mai deştepţi decât noi, ăştia, botniţarii, ăştia care s-au înţepat, ei au fost deştepţi, dom'le - nu mă prostiţi voi pe mine! Şi acum? Acum cred că vor cădea într-un soi de depresie, cum s-a întâmplat cu indivizii ăia, QAnon, din America, organizaţia de conspiraţionişti frizând demenţa, în clipa în care Trump nu a reuşit să întoarcă rezultatul alegerilor, în care nu a venit cu armata să-i aresteze pe congresmeni. Nu. Şi atunci, întrebau pe net: Şi noi ce facem acum? What we gonna do now? Acu' ce facem? Nu mai avem niciun scop în viaţă. Ei, cam asta se va întâmpla acum cu toţi cei pe care i-aţi văzut şi i-aţi auzit în anul acesta, purtătorii de goarne. Ce-o să mai facă de pildă senatoarea Cascada Urlătoarea, biata de ea? Ce mai spune, ce mai face, ce clădire mai asediază acum din Capitală?”, a adăugat gazetarul.

Acesta a sugerat, ironic, că ar fi potrivit un program de terapie pentru „toţi ăştia cu antimască”.

„Cred că ar trebui - că aşa este normal, este vorba despre drepturile omului, trebuie să avem grijă de semenii noştri - ar trebui să se pună la cale un program naţional de terapie, de psihoterapie pentru toţi ăştia cu antimască, anticonspiraţioniştii şi aşa mai departe. Ar trebui să avem grijă de ei, pentru că este un moment greu din punct de vedere psihologic pentru dânşii. Ce să mai vrea acum? Poate masca înapoi...”, a spus CTP.