CTP: „Cîţu se teme de un singur lucru, să piardă în faţa lui Orban - din acest motiv a declanşat războiul”. Ce spune despre colaborarea USR PLUS - AUR

„Haideţi să punem o întrebare. Să începem cu Cîţu, că e premier, totuşi. De ce se teme domnul Cîţu cel mai tare? Care este pericolul cel mai mare pentru domnul Cîţu? Punem această întrebare şi dacă e să ne gândim la conjunctură, putem să spunem că pericolul cel mai mare îl reprezintă USR PLUS, îl reprezintă PSD, îl reprezintă AUR sau poate că ar conştientiza domnul Cîţu că cel mai mare pericol îl reprezintă facturile la energie, la utilităţi, preţurile care cresc, leul care se depreciază, deficitul de cont curent care se umflă. Acestea ar putea fi.

Nu - domnul Cîţu se teme de un singur lucru şi asta se întâmplă de câteva luni încoace. Se teme să nu fie înfrânt de Ludovic Orban. Pentru că e vorba de funcţia de premier. Socoteala domnului Cîţu e simplă - «Dacă pierd în înfruntarea cu Orban pe 25 septembrie, am plecat, pot să-mi fac bagajul aşa cum şi l-au făcut cei de la USR PLUS acum, şi să plec din Palatul Victoria».

Digi24. Jocul acolo este clar, este de sumă nulă, unul câştigă iar celălalt pierde. Asta este problema principală a domnului Cîţu. Şi atunci, el a declanşat, pentru că el a declanşat, tot acest război cu beţe mai mult sau mai puţin false, pentru că războiul ăsta nu se termină imediat. Domnul Cîţu are tot felul de posibilităţi, nu poate fi sigur aşa cum încearcă să afişeze că o să câştige şi acest război. Dar, socoteala e simplă: «dacă nu declanşez acest război, atunci se poate întâmpla să fiu înfrânt în 25 septembrie, iar aia e letal pentru mine»”, a declarat Cristian Tudor Popescu, vineri seară, la

Gazetarul susţine că în cheia conflictului din interiorul partidului trebuie înţeleasă şi disputa care a aruncat coaliţia în aer.

„ În bătălia cu USR PLUS, ce face domnul Cîţu? Vrea să livreze pentru PNL, singurul lucru care îl interesează, vrea să livreze ce n-a livrat Ludovic Orban. Asta este cheia comportamentului domnului Cîţu. Ce n-a făcut domnul Orban. Păi nu a dat suficiente posturi, suficientă satisfacţie în negocierile de după alegeri, pierdute de altfel, de PNL sub conducerea lui Orban. În schimb, cu un preţ pe care îl ştiu foarte bine cei din PNL, ministerele grele, unele la USR PLUS, s-a plantat la şefia Camerei Deputaţilor.

Acesta este motivul pentru care domnul Orban, în clipa de faţă, este pe un preţios loc 2 în bătălia cu Cîţu, care ce face? Reversul. Adică «Orban a cedat în faţa USR PLUS, eu iau înapoi, eu mă arăt dur faţă de USR PLUS. Matale ai fost conciliant şi ai făcut-o în interes personal iată că eu, tot în interes personal, fac exact inversul».

Iată cum lupta internă din PNL este cea care formatează comportamentul premierului Cîţu. Acum, să fim foarte raţionali. Când a pornit toate astea, domnul Cîţu ştia foarte bine, e de presupus, că şi-a făcut împreună cu echipa, împreună cu Klaus Iohannis, a făcut nişte socoteli:

«Vasăzică, eu îl dau afară pe Stelian Ion. USR PLUS nu mai poate să accepte după episodul Voiculescu, e prea mult. E o găluşcă pe care nu o să o mai înghită. Prin urmare, au două posibilităţi – sau ies cu toţi miniştrii din guvern, sau vor veni cu moţiunea de cenzură.» Deci situaţia la care s-a ajuns acum e evident că a fost prevăzută de echipa lui Cîţu din PNL”, a mai spus CTP.

CTP: „USR PLUS a făcut o mare greşeală pe termen mediu şi lung”

În privinţa strategiei urmate de USR PLUS, Cristian Tudor Popescu consideră că liderii alianţei au făcut o greşeala majoră atunci când şi-au alipit numele de AUR pentru strângerea semnăturilor necesare depunerii moţiunii de cenzură.