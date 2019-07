Corina Creţu, replică ironică pentru Dăncilă: Nu am putut să scriu în locul Guvernului proiectele care nu există

Corina Creţu scrie pe Facebook că deşi a obosit să răspundă la neadevăruri”, se simte datoare să-şi apere munca şi că afirmaţiile preşedintelui PSD sunt „absolut regretabile”.

„Deşi am obosit sa raspund neadevarurilor lansate gratuit la adresa mea din ultimul timp, ma simt datoare să îmi apăr munca din ultimii ani, a mea şi a sutelor de specialişti din cadrul Comisiei Europene şi să vorbesc despre mandatul meu de Comisar European pentru Politică Regională. Nu pot să vorbesc în numele precedenţilor Comisari, dar afirmaţiile Doamnei Prim-Ministru - potrivit căreia Comisarii trimişi de România nu au ajutat ţara - sunt absolut regretabile. În primul rând, această afirmaţie dovedeşte necunoasterea prevederilor Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene: Comisarul European trebuie să reprezinte toate statele europene şi deserveşte interesul Uniunii Europene, nu al unui partid sau un grup de oameni”, a subliniat fostul comisar pe Facebook.

Acesta sublinază că în timpul mandatului nu a putut uita de ţara din care vine şi că una dintre primele măsuri pe care le-a luat a fost să aprobe „măsuri excepţionale” pentru ţările din UE care aveau o rată de absorbţie a fondurilor de sub 60%. De această măsură a beneficiat şi România, care în perioada 2007-2014 a avut o absorţie de 58%.

„Pe întreg parcursul mandatului meu, eu una nu am putut uita ţara din care provin - iar Doamna Prim-Ministru ştie foarte bine eforturile pe care le-am depus pentru România, dar continuă în mod absolut gratuit campania de denigrare a mea începută de luni de zile. Aşa cum sunt convinsă că ştiţi, am preluat mandatul cu o rată de absorbţie în cazul României, pentru perioada 2007-2014, de doar 58%, de aceea am creat Grupul de lucru pentru o mai bună implementare în care am inclus tarile cu o rata de absorbtie de sub 60% , în favoarea cărora am aprobat masuri exceptionale. In cazul concret al Romaniei, acestea se refera inclusiv la fazarea a 40 de proiecte (care ar nu au fost realizate la

timp si pentru care Romania ar fi trebuit sa dea banii inapoi), plus finanţarea a 16 proiecte retrospective (proiecte care erau realizate, dar pentru care statul român încă plătea credite), în valoare de aproximativ 1,3 miliarde EUR. Iar prin aprobarea cofinanţării acestor proiecte cu bani europeni, bugetul României a fost degrevat de plata împrumuturilor către instituţiile financiare internaţionale. Aşadar, datorita acestor masuri, rata de absorbţie pentru perioada 2007-2014 a depasit 91%”, adaugă Corina Creţu.

Fostul comisar prezintă şi un bilanţal proiectelor semnate în mandatul său, printre acestea regăsindu-se autostrada Câmpia Turzii –Târgu Mureş – cu o cofinanţare europeană de 246 de milioane EUR; reabilitarea căii ferate Radna-Gurasada-Simeria – cu 1,3 miliarde EUR sprijin financiar european; linia de metrou M6, de 609 milioane de euro; - proiecte de modernizare a infrastructurii de apă în judeţele Hunedoara, Alba, Vrancea şi Galaţi.

„Singurul lucru pe care l-aş mai fi putut face este, eventual (ca o ironie, desigur), să scriu de una singură, în locul Guvernului, proiectele care nu există, să mă ocup de implementarea efectivă a lor şi să produc din neant facturile pentru lucrările care nu sunt efectuate, astfel încât să putem face şi plăţile pentru ceva ce nu există de fapt. Probabil doar atunci Doamna Premier nu ar mai avea ce să critice în legătură cu activitatea mea de Comisar pentru Politică Regională”, a conchis Corina Creţu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: