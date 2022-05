Conflict la nivel înalt în interiorul Guvernului. De ce se atacă Rafila şi Arafat

Nemulţumirea majoră a lui Alexandru Rafila este legată de faptul că Ministerul Sănătăţii finanţează activitatea unor servicii, între care Ambulanţa şi unităţile de primiri-urgenţe, care în prezent sunt în subordinea Ministerului de Interne, adică a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, care e condus de Raed Arafat. Rafila a şi amintit că Arafat şi cei de la DSU folosesc fonduri şi scot oameni din sistemul de sănătate, fără a da nicio socoteală pentru acţiunile lor, cu toate că ar trebui să ştie şi cel care răspunde instituţional, adică el.

Banul şi răspunderea

„Chestiunea asta nici nu ştiu dacă este legală, eu o să fac o solicitare către Curtea de Conturi a României, cum pot eu să plătesc nişte servicii medicale sau nişte activităţi, nişte salarii, costuri de întreţinere despre care eu nici măcar nu sunt informat? Una este să coordonez operaţional într-o situaţie de urgenţă şi altceva este ca plătitorul şi unităţile de ambulanţă şi UPU, în mod evident sunt subordonate Ministerului Sănătăţii, că eu sunt ordonatorul de credit. Eu semnez pentru banii acestor instituţii. Nu poate altcineva să vină să cheltuiască banii acestor instituţii şi nici măcar să nu mă informeze despre modul în care face acest lucru”, a precizat Rafila.

De asemenea, Rafila a solicitat ca situaţia să fie tranşată fie la nivel de Guvern, de Bode şi Ciucă, fie în interiorul Coaliţiei, unde un cuvânt are de spus şi Marcel Ciolacu, liderul PSD. Ori, tocmai în această speţă a tragerii la răspundere, ministrul Sănătăţii are probleme, pentru că nu există dorinţa unei dispute cu Arafat, nici din partea PNL, nici a PSD. Surse politice susţin că lui Bode, mai ales ca secretar general al PNL, îi convine să fie o persoană tehnocrată care pune piedici unui ministru PSD. Mai ales într-un domeniu sensibil ca sănătatea. Practic, o instituţie e ţinută în corzi de o persoană mult timp lăudată şi de PSD, Arafat. La rândul său, Ciolacu evită să-l atace Arafat în conflictul cu Rafila, mai ales că ministrul Sănătăţii nu mai este printre preferaţii săi, aşa cum se întâmpla în urmă cu jumătate de an, potrivit unor surse social-democrate. Poziţionările lui Rafila pe tema Certificatului verde, în iarna trecută, în contrasens cu direcţia de partid, nu au fost uitate de Ciolacu. Surse politice au precizat pentru „Adevărul” că situaţia ar urma să fie mediată cel mai probabil la nivel guvernamental, însă cu rezultat incert.

Raed Arafat l-a acuzat pe Rafila că vrea să rupă sistemul de urgenţe medicale în două şi că, în loc să privească spre viitor, alege o cale a trecutului, adică modul cum era sistemul medical în perioada lui Nicolae Ceauşescu şi în anii ’90.

Adversari de un deceniu

Râca Arafat - Rafila nu e recentă, ci îşi are izvoarele în timpul guvernării Ponta, în 2012. La un moment dat, Rafila a fost pe punctul de a avansa de la secretar de stat la funcţia de ministru, însă Ponta a preferat să preia el un interimat, iar delegarea atribuţiilor importante a mers la Arafat.