Codrin Ştefănescu, mesaj pentru Orban: Ridică primarii, ocupă sediile judeţene cu membrii adevăraţi şi deloc sperioşi. După ce câştigi, rade-i pe liderii trădători

„Mesaj pentru Ludovic! Am înţeles cā 34 de şefi de organizaţii judeţene PNL au schimbat tabăra şi merg cu Cîţu. Ştiu bine placa: dosare, ameninţări, şantaj, am copii şi rămân pe drumuri, băieţii buni din pădure, aşa a zis Johannis! Oameni curajoşi şi de mare caracter, nu-i aşa? Aşa am păţit şi noi cu Liviu Dragnea! Exact la fel! Erau 38 de şefi judeţeni, toţi foşti prieteni, plus secretarul general al PSD care-i coordona. Au semnat chiar şi o scrisoare publicā, cā-i dictator, radical, cā dā in multinaţionale, cā ne-a bāgat in război cu grupurile străine de interese, ceea ce e nasol şi nu se face! Vezi, la el a fost mai greu, nu se comparā cu tine! Pentru cā tu eşti bāiat ascultător, cuminte, ai sārit la miting cu reziştii, ai stat in genunchi in fata Codrutei, deci poţi scāpa mai uşor!”, a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook, într-un mesaj adresat preşedintelui PNL.

Fostul secretar general-adjunct al PSD îi recomandă să înceapă o acţiune în forţă. „Dar poti face ceea ce am făcut eu: ridica primarii, ocupa sediile judeţene cu membrii adevăraţi şi deloc sperioşi, lasă-i sa iasā public şi sa vorbeascā de toate mizeriile liderilor tåi trădători! ! Şi îţi mai dau un sfat: după ce câştigi, rade-i! Sā nu fi bun şi politicos ca Liviu, care nu m-a lăsat sa fac curăţenie totala printre securici şi infiltraţi. Ca altfel aveai opoziţie astăzi de nu dormeai noaptea, asta in cazul puţin probabil ca aţi fi câştigat alegerile!”, a completat Ştefănescu.

Nu în ultimul rând, social-democratul este de părere că Florin Cîţu este varianta „cea mai rea” pentru liberali. „Liviu a crezut ca un nemernic trădător se poate schimba in timp, ei bine, nu! Nu se schimbā! Aşa s-a născut sa fie! Îţi scriu aceste rânduri pentru ca nu credeam ca poate fi mai rāu decât cu tine. M-am înşelat! A apărut Cîţu şi coşmarurile noastre au fost depăşite integral!”, a completat Codrin Ştefănescu.