Codrin Ştefănescu, despre starea de sănătate a lui Dragnea: Nu se simte bine, nici emoţional, nici pshihic. Abuzurile continuă!

„Am promis cā vā ţin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sānātatea, nici emoţional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus asearā, la telefon, cā nu trebuie sā cedeze in faţa sistemului! E iubit, aşteptat de familie şi prieteni, suntem alāturi de el! Am înţeles cā nu e scos la muncā, deşi are o hotārâre judecătorească in sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sănătate, nu se aplicā nici o lege in ceea ce-l priveşte!”, a scris pe pagina sa de Facebook fostul secretar general-adjunct al PSD, unul dintre puţinii lideri care au rămas alături de Liviu Dragnea, după condamnarea acestuia la trei ani şi şase luni de închisoare.

Abuzurile continuā, nimeni nu ia poziţie publicā! Iau eu, dacā colegii din partid sunt laşi şi se fac cā uitā! Are nevoie de susţinere şi de o vorbā bunā! Cei care vor sā-i scrie, o pot face la adresa: Liviu Dragnea, Penitenciarul Rahova, Şoseaua Alexandriei nr 154, sector 5, Bucureşti, cod Postal 51527! Este foarte important pentru el sā-i scrieţi! Nu lāsaţi un patriot aflat la ananghie!", a continuat Codrin Ştefănescu pe pagina sa de Facebook.