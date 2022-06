Clotilde Armand şi Ciprian Ciucu, schimb de replici pe Facebok. Edilul Sectorului 6: „Al dracului, n-am prins şi noi un Ferrari”

Clotilde Armand a postat, marţi, o fotografie cu un Ferrari ridicat din Sectorul 1, pentru parcare neregulamentară.

Ulterior, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a postat şi el un mesaj. „Fac ceva greşit, ceva îmi scapă. De când am venit primar am înfiinţat de la zero un serviciu de ridicare de maşini. Cu regulament nou, cu resurse alocate, am identificat mii de rable pe care le-am notificat (ştiti procedura aceea de 7 luni), am facut rost de teren pentru depozitare, contracte cu remat-ul etc. Ce-i drept, ne-am focalizat pe maşinile abandonate. Noi am ridicat cca. 1200 şi alte mii au fost luate de pe spaţiul public de către proprietari în urma notificărilor (iminenţa ridicării). Acum avem o baza de date cu încă 1500 de maşini ce aşteaptă să facă sorocul şi să le ducem la remat. Ce vreau să spun... al dracului, n-am prins şi noi un Ferrari!”, a scris Ciucu.

