Cîţu postează un citat al lui Margaret Thatcher: Dacă îţi propui să fii plăcut, ai fi pregătit să faci compromisuri asupra orice, oricând, şi nu ai realiza nimic

"If you set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing (Dacă îţi propui să fii plăcut, ai fi pregătit să faci compromisuri asupra orice, oricând, şi nu ai realiza nimic - n.r.)", este citatul postat de Florin Cîţu pe Facebook, cuvintele fiindu-i atribuite lui Margaret Thatcher.







Premierul Florin Cîţu afirma, în 26 mai, că a fost marcat de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Bill Clinton, iar în plan naţional consideră că preşedintele Klaus Iohannis este ”puţin diferit de ceilalţi”.





”Oameni care au avut curaj să facă reforme serioase sunt oameni la care mă uit cu admiraţie”, spunea premierul Florin Cîţu.





Premierul Florin Cîţu a fost întrebat atunci, la podcast-ul Fain & Simplu cu Mihai Morar, dacă există lideri politici care l-au marcat şi a răspuns: ”Sunt mai mulţi. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Bill Clinton a fost un lider important când eram eu în Statele Unite şi a avut măsuri ok. Multe lucruri nu eram de acord cu el, dar era un lider important şi carismatic. De la noi...consturim lideri politici în România”.