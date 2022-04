Cîţu, întrebat dacă îl va susţine pe Ciucă: Votul este secret. Voi susţine un PNL care are de-a face cu liberalismul. Nu voi susţine populismul

Florin Cîţu a fost întrebat, duminică, dacă a venit să îl susţină pe Florin Cîţu.





„Am venit la un congres al PNL”, a răspuns fostul preşedinte PNL.

Întrebat dacă îl va vota pe Nicolae Ciucă sau îşi va anula votul, ori dacă îl va susţine pe premierul până la capăt, Florin Cîţu a răspuns: “Să ştiţi că trebuie să fi evoturi îndeajuns ca să iasă că altfel nu avem preşedinte. (...) Votul este secret. (…) Voi susţine un PNL care are de-a face cu liberalismul. Niciodată nu voi susţine populismul, nicioodată nu voi susţine măsuri care fac rău românilor. Aşa cum aţi văzut am lăsat o Românie cu indicatori macro foarte buni. Astăzi aceşti indicatori s-au deteriorat şi aici vreau să vadă la final dacă am eu dreptate înseamnă că indicatorii macro trebuie să se îmbunătăţească, dacă au avut dreptate colegii mei că m-au dat la o parte”.

El a mai fost întrebat ce mesaj are pentru Nicolae Ciucă.

„Să nu uite de electoratul liberal. Suntem aici pentru că am fost votaţi de oameni cu principii liberale, pentru investiţii care să fie 7% din PIB, faptul că anul trecut am avut o creştere economică mai mare decât cea aşteptată, văd că lucrurile s-au deteriorat. Dacă situaţia se înrăutăţeşte înseamnă că colegii mei au greşit”, a transmis Florin Cîţu.

El a menţionat că PNL nu îşi permite experimente la fiecare şase luni, că nu a fost de acord cu alianţa cu PSD şi consideră că atunci trebuia să se retragă.