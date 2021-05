Cîţu, după întâlnirea cu social-democraţii pe tema PNRR : „Am prezentat toate capitolele. Am vorbit şi despre reforme”

Florin Cîţu a mai adăugat, întrebat despre faptul că Marcel Ciolacu a spus că nu a avut acces la PNRR la întâlnirea cu prim-ministrul, că nu vrea să comenteze „despre capacitatea de înţelegere a celor cu care discutăm”.

„Această discuţie nu are nimic special. Ne întâlnim cu sindicate, patronate şi cu partidele politice pentru a prezenţa PNRR. Au fost înainte, vor mai fi şi altele. Astăzi unele sindicate şi patronate au ales să facă parte din delegaţia PSD. Surprinzător.

Am prezentat PNRR. Un plan care a fost apreciat, în special partea de reforme, de Comisia Europeană. Şi astăzi am prezentat aceste elemente de reformă care au fost discutate în coaliţie. Coaliţie care are în spate voturile românilor. Această reforma este apreciată de Comisia Europeană, care spune că acesta este Guvernul care va face reforme.

Întrebat despre faptul că liderul PSD Marcel Ciolacu s-a plâns că nu a văzut un plan concret prezentat la discuţii, premierul a răspuns: „Eu nu vreau să comentez despre capacitatea de înţelegere a celor cu care discutăm. Am prezentat toate capitolele din PNRR, cu toate bugetele. Am intrat în discuţii şi pe reforme şi pe ordonanţă. Lucrurile au fost foarte aplicate. S-au discutat în detaliu”

Chestionat dacă va respinge propunerile PSD pe PNRR, doar pentru că vin de la acest partid, şeful Guvernului a replicat: „Ne uităm la ele. Am luat şi propunerile patronatelor şi sindicatelor şi ale PSD şi ne uităm la ele. Dar doar dacă există, prin minune, vreo componentă în spiritul de reforme.. Programul de reforme pe care noi vrem să îl facem corectează ceea ce s-a făcut în ultimii ani de zile, când PSD a fost la guvernare. Este mai greu să avem compatibilitate pe aceste lucruri. Dar eu întotdeauna sunt deschis”

Premierul Florin Cîţu a mai subliniat că a avut deschiderea de a discuta cu toţi partenerii, să prezinte un proiect al Guvernului tuturor şi că se aşteaptă ca ceilalţi „să transmită corect mesajul, nu să îl distorsioneze”. Acesta a mai precizat că discuţia de joi nu a fost una tensionată.

Ulterior întrevederii cu prim-ministrul Florin Cîţu, liderul PSD a precizat că nu a avut plăcerea să aibă acces la PNRR şi i-au fost prezentate nişte principii şi viziuni. „Din punctul nostru de vedere, în continuare PNRR nu are o coerenţă şi o viziune clară a anilor pe care îi trăim în acest moment şi a motorului economic din toată Europa”, a adăugat Ciolacu.