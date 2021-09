Cîţu, despre USR PLUS: „Aceşti oameni vor să fie mai socialişti ca PSD şi mai extremişti ca AUR”. Ce spune despre Ludovic Orban

„În acest moment avem această alianţă toxică a iresponsabililor AUR - PSD şi USR care s-a hotărât indiferent de situaţia în care suntem să dea jos Guvernul fără niciun plan. (...) Să-i văd pe cei lângă care am stat în stradă împotriva lui Dragena, cu ce nonşalanţă vin cu explicaţii.(...) Aceşti oameni vor să fie mai socialişti ca PSD şi mai extremişti ca AUR. Oameni care acum un an de zile ar fi făcut orice să nu fie lângă PSD”, spune Florin Cîţu despre USR PLUS.

În ceea ce-l priveşte pe predecesorul său, Ludovic Orban, premierul spune că „este important pentru toţi liberalii din România să-l vadă marţi, acolo, cum prezidează o moţiune pe care şi-a dorit-o foarte mult împotriva propriului partid şi eu zic că e bine pentru toţi liberali să-l vadă pe fostul preşedinte cum se va comporta", susţine Florin Cîţu.





„Cred că îi voi lăsa plăcerea să conducă şedinţa de marţi, la moţiune”, spune premierul.



Noul preşedinte al PNL a mai afirmat că îl ignoră pe Ludovic Orban în această perioadă, susţinând că este „bizar” ce vede.

„Vom discuta declaraţiile respective”, a declarat premmierul referior la Ludovic Orban. „Până la urmă, este bizar ce văd, pentru că l-am auzit pe Ludovic Orban spunând tot timpul că pentru el Partidul Naţional Liberal reprezintă totul. Se pare că acuma face totul să dărâme Partidul Naţional Liberal. Înseamnă că i-a minţit pe colegii liberali când mergea în campanie prin România şi spunea că Partidul Naţional Liberal reprezintă totul. Să şţiti că eu îl ignor pe Ludovic Orban în această perioadă, pentru mine declaraţiile lui nu mai înseamnă nimic în acest moment. Cred că este supărat, am înţeles, o să-i treacă, sunt sigur, şi cred că va reveni la sentimente mai bune pentru că eu cred în continuare că Partidul Naţional Liberal ar trebui să fie mult mai important decât interesul personal”, a mai afirmat noul preşedinte al PNL la TVR.