Cîţu, despre declaraţia făcută de preşedintele Ungariei: Aceste lucruri le discutăm aici, la Bucureşti

„Aceste lucruri le discutăm aici, la Bucureşti”, a precizat premierul Florin Cîţu, potrivit Agerpres.

El a explicat că la Summitul din Ucraina a susţinut drepturile minorităţii române.

„Am fost la un Summit, care are nişte reguli foarte clare, în care am susţinut, şi aici mă surprinde că nu interesează pe foarte multă lume, am văzut atacurile celor de la PSD, am susţinut drepturile minorităţii române din Ucraina, dreptul de a avea şcoală în limba maternă. Am susţinut aceste drepturi la fiecare întâlnire, chiar şi la bilaterala cu premierul Ucrainei şi acesta este mesajul meu ferm pe care l-am transmis acolo. Acesta era obiectivul pentru care am mers acolo. Ştiţi că aceste Summituri au un mod foarte clar de a se desfăşura", a declarat premierul, potrivit sursei citate.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, este de părere că declaraţia făcută de preşedintele Ungariei, în care a comparat anexarea Crimeei de către Rusia cu „pierderea” Transilvaniei este o „jignire la adresa României”, care „nu poate fi lăsată fără răspuns”.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis că „România nu are oameni de stat care să ia poziţie”, în urma comparaţiei făcute de preşedintele Ungariei. El a subliniat că este „sfidător şi inadmisibil„ ca preşedintele Iohannis să tacă.