Primarul Sectorului 6, despre echipa Orban: Aşa ceva nu credeam să trăiesc din partea colegilor mei. Publicaseră in timp ce discutam un articol mincinos

„Aşa ceva nu credeam să trăiesc din partea colegilor mei, să îmi facă aşa ceva oamenii cu care în ultimii doi ani m-am însoţit, proprii mei colegi, chiar Violeta. Astăzi ne-am întâlnit ca între oameni civilizaţi să discutăm şi să convenim cum organizăm alegerile de sâmbătă. Am fost efectiv urât surprins ca în timp ce discutam, înainte sa fi convenit toate detaliile, deşi discuţia nu se finalizase, să primesc telefoane de la presă pentru a răspunde la acuzaţiile cum că eu as vrea să "controlez" voturile, deşi ni se făcuseră fel şi fel de propuneri aberante cum ar fi să se voteze în cabine de vot deschise fără să se respecte confidenţialitatea votului şi altele. Incredibil! Eram 8 oameni în camera aceea, 4 din echipa mea. Adică îşi asumasera din start acest gest urât? Îl premeditaseră? Ei publicaseră in timp ce discutam un articol mincinos într-o publicaţie on-line în care au cont direct cu username şi parolă, (deci fără să treacă prin filtrul redacţiei) au trimis repede (tot în timpul discutiilor!!!) articolul (care reflecta clar discuţiile noastre, dar fals) la presă şi pe grupurile lor de whatsapp”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.