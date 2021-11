Ciolacu, după ce Nicolae Ciucă şi-a depus mandatul de premier desemnat: PSD îşi asumă să intre la guvernare. Vom vedea în ce direcţie duc lucrurile

Întrebat dacă se mai ia în calcul varianta alegerilor anticipate, Ciolacu a spus: „Lucrurile nu se exclud unele pe altele. Am constatat că, dupa încă 10 zile de criză, anumiţi lideri politici au spus clar că nu poate să treacă prin Parlament un guvern minoritar, lucru pe care îl spunem de la începutul crizei. Toate scenariile rămân deschise în continuare şi cred cu tărie că întoarcerea la popor e cea mai corectă”.





Referitor la condiţiile impuse de PSD pentru intrarea la guvernare, Ciolacu menţionează că nu s-a discutat acest aspect.





"Vorbesc cu toată lumea la telefon, nu am nicio reţinere, indiferent din ce zonă politică vin aceste telefoane. Vorbesc la telefon cu toţi actorii politici care pot ajuta la iesirea din criza si sa ne intoarcem la problemele romanilor", a declarat preşedintele PSD, precizând că nu a avut o discuţie cu preşedintele României.





Social-democratul a lansat un apel la adresa şefilor de partide: "Fac o solicitare la toţi reprezentanţii partidelor parlamentare să avem foarte mare grija la ce vorbim pentru că toti suntem responsabili de declaratiile noastre".





Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, preciza că cea mai buna soluţie pentru formarea unui guvern ar fi o nouă nominalizare a lui Nicolae Ciucă.



„Eu cred că ar fi o soluţie să fie desemnat acelaşi premier - este o ipoteză mai degrabă -, pentru că un guvern minoritar ar fi foarte greu să se obţină cu un politician cu state vechi într-un partid, probabil ar rămâne incompatibilităţile dintre partide. Aşa că, probabil, dl. Ciucă va fi din nou nominalizat şi prin asta se câştigă un pic de timp în ceea ce priveşte negocierile viitoare şi a evitat şi un lucru umilitor, pentru că marţi şi miercuri probabil în Parlament am fi asistat la un măcel al echipei propuse”, a declarat Vasile Dîncu la Digi24.



Liderul PSD a precizat că au existat discuţii privind intrarea PSD la guvernare, dar nu la nivel oficial, ci doar „individual”.



„Ne gândim că prima lor variantă, pe care ar alege-o în mod firesc - şi noi înţelegem de ce, nu e nicio problemă asta - vor încerca să readucă USR-ul, pe Dacian Cioloş, la masa negocierilor pentru a face împreună o majoritate. Dacă nu vor recurge la acest lucru, atunci noi aşteptăm ofertele pe care le vor face celorlalte partide. Noi am fost flexibili încă de la început şi le-am cerut şi lor să nu mai pierdem timpul şi să treacă peste acea soluţie cu guvern minoritar. Acum, noi am propus puncte din program, am propus, de asemenea, guvern de tehnocraţi sau, în ultimă instanţă, - dar n-am putut să discutăm nici acest lucru, nu l-am discutat niciodată serios, au fost doar discuţii individuale - o participare a PSD, eventual, la o guvernare”, a mai spus Dîncu.







Nicolae Ciucă a anunţat, luni seara, că îşi depune mandatul de premier desemnat întrucât nu a reuşit să negocieze o majoritate care să susţină un guvern minoritar.