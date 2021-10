Ciolacu, după întâlnirea cu Iohannis: „Decizia privind premierul îi aparţine preşedintelui. Se doreşte conturarea unui guvern de dreapta”

„Ieri, în Parlament, am spus foarte clar că jocul politic în România a ajuns foarte departe. Am făcut un apel către toţi liderii de partide să ne strângem să găsim o soluţie pentru prioritatea României, care este pandemia. Mai mult, ieri am spus că este cazul ca oamenii politici să facă un pas înapoi şi să lase specialiştii să îşi dea cu părerea şi să spună ce este mai bine de făcut pentru România în acest moment.

Am fost astăzi la consultări însoţit de doi specialişti în zona sanitară, Alexandru Rafila şi Adrian Streinu-Cercel. Mai mult de jumătate din discuţii au fost despre pandemie. Decizia de nominalizare a unui premier ii aparţine preşedintelui. Cred că o soluţie pentru România pe termen mediu, nu termen scurt, este un guvern cu largă susţinere parlamentară. Prin decizia PNL de a face altă propunere decât domnul Cîţu noi am înţeles foarte clar că se doreşte o conturare a unui guvern de dreapta. Vom vedea pe cine nominalizează preşedintele”, a declarat Marcel Ciolacu într-o conferinţă de presă, după întrevederea cu preşedintele Iohannis.

Liderul PSD a precizat că, în acest moment, partidul pe care îl conduce nu a luat nicio decizie şi aşteaptă desemnarea oficială a unui premier din partea lui Klaus Iohannis. De altfel, Ciolacu a afirmat că în continuare crede în necesitatea alegerilor anticipate, însă nu în perioada următoare.

Nu în ultimul rând, social-democratul a mai afirmat că preşedintele Iohannis nu a spus în cadrul întâlnirii cu delegaţia PSD pe ce propunere de premier mizează, însă a transmis că şeful statului a conturat o eventuală propunere. „Ducea într-o direcţie militară”, a conchis Ciolacu.