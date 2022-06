Ciolacu: Este o discuţie privind supraimpozitarea pensiilor speciale. E normal să avem o abordare comună în Coaliţie

„Este o discuţie în continuare privind supraimpozitarea pensiilor speciale. Nu am găsit forma cea mai bună. Eu, din punctul meu de vedere, cred că nu poţi să ai o pensie mai mare când ai ieşit la pensie sau venituri mai mari când ai ieşit la pensie decât când ai fost activ. La acea diferenţă, din punctul meu de vedere, cred că s-ar impune şi o impozitare de 99%. Este lipsit de orice logică economică că în timpul activităţii am nişte venituri şi când ies la pensie am venituri mai mari decât am avut în timpul activităţii”, a declarat liderul PSD privind ideea supraimpozitării pensiilor speciale.



Şeful PSD a explicat că liderii Coaliţiei de guvernare încearcă să găsească soluţii privind pensiile speciale ale parlamentarilor, după decizia CCR privind neconstituţionalitatea Legii prin care au fost eliminate.

„Aici încercăm să venim cu soluţii. Motivarea este în primul rând pentru trecut, să vedem pentru viitor care va fi abordarea. Parlamentarii, de acum încolo, cu excepţia lui Marcel Ciolacu, care nu are pensie specială, vom vedea ce abordare există în urma motivării şi deciziei Curţii Constituţionale, pe care nu vreau să o comentez. Aţi citit motivarea şi aţi văzut abordarea din motivare. Cu alte cuvinte, vom veni respectând motivarea. E normal să avem o abordare comună în coaliţie pe acest subiect”, a mai explicat liderul social-democrat.