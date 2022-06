Ciolacu: În şedinţa PES de azi am susţinut necesitatea acordării statutului de ţară candidată la UE pentru Republica Moldova

„În şedinţa de astăzi a PES, de pregătire a Consiliului European, am susţinut necesitatea acordării statutului de ţară candidată la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Totodată, am pledat pentru proiectul României de a deveni un jucător regional activ, un hub pentru stabilitatea şi dezvoltarea regiunii, pornind de la reconstrucţia Ucrainei”, a scris pe pagina de Facebook Marcel Ciolacu.

Ulterior, liderul PSD s-a văzut cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru Muncă. „O întâlnire constructivă cu Nicolas Schmidt. Am apreciat disponibilitatea comisarului pentru un plan de redresare echitabil pentru România pe probleme sociale şi pensii. Am salutat aprobarea Directivei europeane privind salariul minim şi am reamintit sprijinul PSD pe acest subiect important”, a scris pe Twitter preşedintele PSD.