Certificatul verde, respins de Senat. Votul final va avea loc la Camera Deputaţilor. Cum s-au poziţionat partidele politice. Reacţia lui Florin Cîţu

UPDATE

„Am aflat că, deşi am votat, trecerea Certificatului Verde în forma în care este acum la Senat, proiectul nu a trecut. Vom continua la Camera Deputaţilor, este un proiect important care trebuie aprobat, ajută România să depăşeaşcă acest moment şi voi avea grija ca la Camera Deputaţilor parlamentarii PNL sa fie prezenţi, să voteze”, a declarat Florin Cîţu.



Întrebat ce măsuri va lua în ceea ce priveşte abţinerea de la vot a doi senatori PNL, premierul interimar a raspuns: „Staţi să văd întâi ce s-a întâmplat”.

***

Iniţiativa legislativă a fost votată astfel: 67 de voturi „pentru”, 60 „împotriva” şi două abţineri. Întrucât face parte din categoria legilor organice, proiectul ar fi avut nevoie de cel puţin 69 de voturi favorabile pentru a fi aprobat de Senat, adică jumătate plus unu din totalul senatorilor.

Cele două abţineri au venit din rândul liberalilor, unul dintre senatorii care s-au abţinut fiind Alexandru Nazare.

Proiectul de lege vizează toţi angajaţii de la stat (inclusiv în Parlament), angajaţii din mediul privat dacă îşi desfăşoară activitatea în unităţi cu mai mult de 50 de persoane, dar şi laboratoarele medicale.

În cazul în care angajaţii din sectoarele menţionate nu sunt vaccinaţi şi nici nu au trecut prin boală, se impune testarea, pentru a beneficia de certificat verde, însă aceasta se va efectua pe bani proprii. Pentru persoanele care fac dovada unei afecţiuni ce reprezintă contraindicaţie la vaccinare şi e stabilită de un medic de specialitate, testarea va fi suportată de către angajator. Pentru unităţile private, costurile testării sunt reglementate conform procedurilor interne.

Angajaţii care nu vor prezenta certificatul digital COVID-19 vor avea activitatea suspendată pe o perioadă de 30 de zile, fără plata drepturilor salariale.

Cum s-au poziţionat partidele

Partidul Social Democrat s-a opus proiectului de lege, pe motiv că certificatul nu arată deschidere şi pentru persoanele care au trecut prin boală, dar au fost asimptomatice şi care ar putea să dovedească printr-un test al anticorpilor.

„Vă spun de la bun început că sunt de acord că trebuie luate anumite măsuri, dar acest proiect este greşit din punct de vedere conceptual, ştiinţific. Pentru că atât persoanele vaccinate cât şi cele nevaccinate se pot infecta cu COVID-19. În acest context, ceea ce trebuia făcut era să se vadă care era incidenţa populaţiei a trecerii prin infecţie. Mulţi dintre cei care au făcut o infecţie asimptomatică nu figurează nicăieri şi nici nu au acces pe platformă pentru a se înregistra prin determinarea anticorpilor, pentru a beneficia de certificat verde. (…) Grupul PSD va vota împotriva acestui proiect de lege”, a declarat Adrian Streinu Cercel, senator PNL, în plenul Senatului.

„Această lege va distruge aparatul de stat şi Unităţile Administrativ Teriotoriale. Spre exemplu, la Spitalul Judeţean din Oradea, 40 de angaţati nu au un astfel de certificat. Poate, după această decizie, pacienţii vor fi îngrijiţi de domnul doctor Cîţu sau de doamna doctor Turcan”, a declarat senatorul PSD Florian Bodog, fost ministru al Sănătăţii.

Nici partidul AUR nu a fost de acord cu introducerea certificatului verde în instituţiile statului, pe motiv că nu se ţine cont de dorinţele românilor.

„Parlamentul României a ajuns să voteze împotriva poporului. De zile întregi primesc sute şi mii de mesaje prin care suntem imploraţi să nu votăm acest certificat verde, un act politic prin care trimitem oamenii la moarte. (...) Reglementările pe care le dezbatem astăzi sunt expresia unui stalinism feroce. Dacă veţi vota această lege, veţi declanşa o criză socială cu potenţial exploziv. Vreţi să iasă poporul cu furci şi popoare? Certificatul verde nu este să uşureze viaţa românilor, este pentru obligativitatea la vaccinare”, a spus Claudiu Târziu, copreşedintele AUR.

La polul opus, USR a subliniat că va susţine iniţiativa legislativă care prevede obligativitatea certificatului verde pentru anumite categorii de angajaţi.

„Chiar nu e momentul să fim divizaţi. Eu zic că în pandemie suntem împreună. (...) Constituţia României consacră dreptul la sănătate, ocrotirea sănătăţii, dreptul la viaţă. Cei care au obligaţia să ia măsurile necesare pentru ocrotirea sănătăţii suntem noi, în Parlamentul României. Spuneţi că se face un abuz, că se încalcă drepturi sau libertăţi. Este un lucru fals. Uitaţi-vă la toate drepturile şi libertăţile pe care noi le avem împreună cu toţi cetăţenii ţării. Aceste drepturi încep cu dreptul la viaţă, cu obligaţia statului român de a proteja dreptul la viaţă.”, a declarat Simona Spătaru, senator USR.

Şi formaţiunea condusă de Kelemen Hunor a transmis că va susţine proiectul de lege. De altfel, UDMR este una dintre formaţiunile iniţiatoare. „Un proiect legislativ pe care l-am mai întâlnit în ţările din vestul Europei. Aceste măsuri au fost luate acolo nu acum, ci cu câteva luni în urmă. Rezultatul este evident: au mai puţine infectari decât avem noi morţi”, a transmis Turos Lorand, senator UDMR.

Din partea Partidului Naţional Liberal, partid care a susţinut proiectul de lege, Daniel Fenechiu a luat cuvântul în plenul Senatului: „În momentul în care faci un text de lege de asemenea amploare, într-o asemenea situaţie, întotdeauna vor exista opinii contra. Este vorba de viziuni asupra sănătăţii. Poate pentru prima dată am dat exemplu, am început cu Camera Deputaţilor şi Senatul, am continuat cu demnitarii, nu e o lege pe care o facem pentru alţii, ne supunem în primul rând noi”.