Ce scuză penibilă a găsit Barna ca să-l apere pe Ghinea: „A ratat un edit“

”Azi Sistemul a fost mai tare. Dar schimbarea şi modernizarea României este un maraton, nu un sprint. Vă invit să veniţi şi mai mulţi alături de noi, aşa vom reuşi. In trei ani am construit împreuna de la zero o miscare care i-a facut sa tremure”, a scris Ghinea pe Facebook.

Când internauţii i-au repoşat că discursul său seamănă cu teoria PSD despre statul paralel, Ghinea a revenit cu un comentariu în care a spus că sistemul e format din ”clasa politica veche + goarnele media”.

Întrebat cum comentează derapajul lui Ghinea, liderul USR a spus: „A ratat un edit: sistemul PSD a fost mai tare“.

Liderul USR Dan Barna nu va demisiona din fruntea partidului, deşi a ratat turul doi al alegerilor prezidenţiale. „Bucata de Românie pe care m-am bazat şi în care am crezut este mai mică decât am anticipat“, a spus Dan Barna. Alianţa USR-PLUS va continua, a spus şi Dacian Cioloş.