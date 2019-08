Ce averi au parlamentarii de Olt, muţi ca o lebădă după cazul de la Caracal. Curiosul caz al familiei Iordache: lefuri exorbitante, dar zero agoniseală

Aleşii Puterii din judeţul Caracal nu au reacţionat după ce presa a cerut chemarea lor la procutatură pentru a vorbi despre relaţia politicienilor cu clanurile interlope. „Adevărul“ a încercat să stea de vorbă cu mai mulţi dintre aceştia, printre care Paul Stănescu, Dan Ciocan şi Alexandru Stănescu, însă nu au răspuns apelurilor telefonice. Singura reacţie pe tema tragediei de la Caracal a avut-o deputatul liberal Gigel Ştirbu, cel care a precizat că va merge să dea declaraţii, dacă va fi chemat de anchetatori.

Pe de altă parte, ceilalţi aleşi, plătiţi lunar cu peste 10.000 de lei, au tăcut mâlc.Cel mai cunoscut deputat al judeţului Olt este Florin Iordache, fost ministru al Justiţiei în Guvernul Grindeanu, politician care şi-a dat demisia la presiunea străzii, după controversata OUG 13. Funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor îi aduce lui Iordache lunar o indemnizaţie de aproape 13.000 de lei, la care se mai adaugă suma forfetară dată fiecărui ales pentru cabinetele parlamentare.

Iordache n-a agonisit deloc

Potrivit declaraţiei de avere, Iordache deţine alături de soţie o casă de locuit în Bragadiru, care are 238 de metri pătraţi, şi un teren intravilan în aceeaşi localitate. Deşi e deputat la al cincilea mandat, Iordache nu are niciun depozit bancar sau bani investiţi. Acesta şi soţia, fostă judecătoare la Înalta Curtea de casaţie şi Justiţie, care anul trecut a primit o pensie în valoare de 263.000 de lei plus „restanţe băneşti de 91.000 lei”, mai au pe numele lor doar două maşini, una din 2013 şi una cumpărată în 2019.

Un alt deputat PSD de Olt este Dan Ciocan, acesta fiind inclusiv preşedintele PSD Caracal. Lunar în contul lui Ciocan intră 11.194 de lei. Aflat la al doilea mandat de deputat, Ciocan a reuşit să ia Bacalaureatul la 50 de ani, în 2016. Diplomă de licenţă la Facultatea de Agronomie din Craiova a luat la 56 de ani, adică spre sfârşitul primului mandat de deputat, Fost subofiţer la Inspectoratul de Poliţie Olt între 1984 şi 2001, Ciocan şi fratele său sunt consideraţi unii dintre cei mai influenţi oameni din Caracal. De altfel, potrivit CV-ului de pe site-ul Parlamentului Ciocan prezintă şi capacitaea sa de a se impune: „Deţin abilitatea de a exercita autoritatea într-un mod natural, astfel încât să menţin în permanenţă deschis canalul de comunicare şi feedback cu subordonaţii, colaboratorii, superiorii“.

Dan Ciocan deţine 9 terenuri agricole cu suprafeţe între 2.5 ha şi 12 ha. Pe lângă indemnizaţia de parlamentar, deputatul a mai primit din arendă 22.000 de lei anul trecut. La capitolul proprietăţi are un apartament în Caracal şi deţine o Dacia 1310.

Alexandru Stănescu este parlamentarul mai puţin cunoscut al familiei Stănescu. Preşedinte al Comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor, Alexandru e fratele fostului vicepremier şi preşedinte executiv al PSD, Paul Stănescu. Lunar Alexandru Stănescu primeşte 11.800 lei în mână pentru activitatea din Parlament. Alexandru Stănescu are 8 terenuri agricole, O casă de locuit în localitatea Vişina din judeţul Olt şi două maşini. Stănescu nu are depozite bancare, dar a împrumutat două firme cu suma totală de 200.000 de lei.

Mihai Niţă, beneficiar al unei indemnizaţii lunare de 10951 de lei, este singurul deputat al ALDE. Aflat la al treilea mandat de parlamentar, Niţă nu are bani în conturi, deţine o casă în Slatina şi are două terenuri intravilane şi două extravilane.

Un deputat mai puţin cunoscut al PSD este Marius Iancu, aflat la primul mandat şi cu o indemnziaţie de 11.384 de lei lunar. De altfel, Iancu are de dat la bănci aproximativ 130.000 de lei şi nu deţine nicio proprietate, ci doar un autoturism.

Singurul deputat liberal din judeţ este Gigel Ştirbu. Din poziţia de preşedinte al Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, Ştirbu încasează lunar 11.800 lei. Ştirbu deţine două apartamente şi o casă în Slatina, are trei terenuri agricole şi în conturi aproximativ 23.000 de euro. Însă deputatul liberal are şi un credit de 40.000 de euro.

Senatori cu stare

Paul Stănescu, senator la al doilea manda, primeşte lunar garantat, 10.951 de lei. La aceşti bani pot fi adăugaţi cei din suma forfetară, utilizaţi pentru cabinetele parlamentare. Stănescu deţine patru terenuri agricole în apropierea unor localităţi din judeţul Olt şi deţine o casă d elocuit în localitatea Vişana, acolo unde tatăl său a fost primar, dar şi un apartament în Craiova. Stănescu are în cont 24.000 de lei şi, pe lângă indemnizaţia e de parlamentar, a mai primit în 2018 15.000 lei din arendă.

Un al doilea senator de Olt este Siminica Mirea, în prezent PSD-istă, dar la începutul mandatului era în tabăra PNL. Beneficiară a unei indemnizaţii lunare de 10.951 de lei în mână, Siminica Mirea e la primul mandat, după ce anterior a fost consilier local în Slatina şi consilier judeţean în Olt din partea PDL. Potrivit declaraţiei de avere, Mirea are 19 terenuri agricole în Ollt, 6 terenuri intravilane, dar şi 2 terenuri forestiere. Social-democrata deţine două case de locuit şi un apartament, are un depozit bancar de 50.000 de euro, dar şi od atorie de 41.000 de lei către bănci. Pe lângă indemnizaţia de senator, Mirea a mai primit anul trecut 18.000 de lei din arendă.

Renică Diaconescu primeşte lunar o indemnizaţie de 11.438 de lei, la care se adaugă o parte din suma forfetară. Diaconescu a mai avut un mandat de deputat în perioada 2004-2008.Renică Diaconescu are o casă în Slatina şi un apartament în Bucureşti, precum şi un teren intravilan de 800 de metri în Slatina. Deţine trei autoturisme, are datorii la bănci de 130.000 de euro la bănci şi are un singur depozit bancar, de 7.500 de euro.

