Câte aparate de testare mai vin în România săptămâna aceasta

"Testăm atât cât este necesar. Noi am plecat de la trei centre de testare. Am crescut gradual capacitatea de testare, astăzi sunt acreditate 36 de centre în care se face testarea, asta nu înseamnă 36 de PCR-uri, înseamnă mai multe. Testarea deocamdată este în evoluţie, chiar de săptămâna viitoare mai intră, din informaţiile pe care le am, cel puţin 15 PCR-uri, 10 aduse printr-o donaţie a Crucii Roşii şi cinci PCR-uri achiziţionate de Unifarm. De asemenea, sunt autorităţi locale care au achiziţionat prin spitalele judeţene aflate în subordinea autorităţilor locale au achiziţionat şi ei PCR-uri. Capacitatea de testare creşte progresiv pe măsura nevoile de testare”, a declarat Ludovic Orban, duminică, la România TV.



El a mai spus că se reduce constant timpul dintre momentul când se face recoltarea de probe şi până la realizarea testului şi diagnosticarea.



"Noi avem o metodologie care este o metodologie recomandată de la nivelul Comisiei Europene, în baza recomandărilor specialiştilor, este o metodologie care este validată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii care stabilesc priorităţile de testare şi noi respectăm această metodologie, reducând constant timpul dintre momentul când se face recoltarea exudatului nazo-faringian şi până la realizarea testului efectiv şi diagnosticarea. Continuăm acest efort astfel încât capacitatea de testare să fie cât mai aproape de nevoile reale de testare”, a transmis premierul.



El a precizat şi cine se poate testa pentru Covid-19.



"Nu poate să se testeze oricine. În general se testează persoanele de contact, persoane care au fost diagnosticate pozitiv, persoanele care au istoric de călătorie internaţională, care vin din ţări unde e răspândit virusul. Se testează, de asemenea, oameni care au simptome, se testează cu prioritate persoane instituţionalizate care prezintă simptome, există un set de priorităţi”, a explicat Ludovic Orban.



El a reamintit de faptul că testele rapide de diagnosticare a coronavirusului nu au o precizie de 100 la sută.



"Recomandarea formulată de specialişti este aceea de a utiliza doar aceste teste care au 100 la sută precizie. Nu putem folosi alte teste ca să le luăm ca bază pentru decizii. Metodele rapide de testare nu au o precizie de 100 la sută. Dintre 100 de oameni care sunt testaţi rapid, e posibil ca minim 20 care sunt testaţi şi pentru care se pune diagnostic negativ, e posibil ca minim 20 să fie pozitivi, ei primind rezultatul testului negativ şi considerându-se sănătoşi o să se mişte fără niciun fel de restricţii în comunitate. Nu putem să îi considerăm sănătoşi pe unii care pot fi purtători ai virusului”, a mai transmis premierul