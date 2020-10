Carmen Dan, de ziua lui Liviu Dragnea: Am regăsit acelaşi om puternic şi semeţ/ Niciodată nu mi-a fost ruşine de eticheta „omul lui Liviu Dragnea”

„Niciodată nu e prea târziu pentru un gând, o vorbă sau o întâlnire, mai ales când e vorba despre oameni care au ales să facă bine atâtor semeni. Pentru cei mai mulţi, Carmen Dan este «omul lui Liviu Dragnea». Niciodată nu mi-a fost ruşine de o astfel de etichetă, cu atât mai puţin pentru faptul că am lucrat alături de Liviu Dragnea mulţi ani de zile. De altfel, dacă mă raportez strict la ultimii 4 ani şi mă uit în rândurile colegilor mei din PSD (partid pe care nu l-am părăsit, aşa cum citeam zilele trecute în presă), îmi este foarte greu să nu identific «oamenii lui Liviu Dragnea». Pentru a nu detalia, spun doar că şi atunci preşedintele partidului îşi dădea OK-ul final pe listele parlamentare şi mă întreb acum dacă nu cumva parlamentarii PSD actuali nu erau în egală măsură oamenii lui Dragnea în decembrie 2016? Chiar şi cei care astăzi au funcţii de conducere. Vremurile se schimbă, oamenii se schimbă, dar viaţa merge înainte. Şi cel mai important cred că este să nu regreţi nimic din ce ai făcut, ci doar să înveţi continuu. Despre oameni şi despre fapte”, a scris, miercuri, pe Facebook, Carmen Dan.

Aceasta a afirmat că acestea sunt parte dintre gândurile pe care a vrut să le împărtăşească cu Liviu Dragnea, de ziua lui.

„Acestea sunt doar o parte din gândurile pe care astăzi am ţinut să le împărtăşesc cu Liviu Dragnea. De ce astăzi? Pentru că aşa cum fac de mai bine de 20 de ani pe data de 28 octombrie, am ales să fiu şi în acest an aproape, atât cât s-a putut, de omul Liviu Dragnea, căruia i-am urat mulţi ani cu sănătate, alături de cei dragi. Am regăsit acelaşi om puternic şi semeţ, pe care cei care îl hulesc astăzi şi îi pronunţă numele în şoaptă, nu mai pridideau să-l complimenteze, mai ales în această zi”, a mai scris Carmen Dan.

Liviu Dragnea a împlinit, miercuri, 58 de ani.