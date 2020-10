Candidata PER la Primăria Capitalei demisionează din partid: Nu pot fi colegă cu personaje pe care le-am blamat ani de zile și care au călcat în picioare Justiția

”Azi am decis să demisionez din Partidul Ecologist Român şi, totodată, din funcția de purtător de cuvânt si vicepreședinte al partidului. Motivul?! Nu pot fi colegă cu personaje pe care le-am blamat ani de zile și care au călcat în picioare Justiția. Decizia vine ca urmare a faptului că nu mă regăsesc în noua structură a partidului și nu-mi pot asuma mesajele livrate cetăţenilor. Întodeauna am fost fermă, mi-am asumat toate acțiunile, și nu m-am cramponat de funcții. Consider că este de bun simț față de toți cei care, de-a lungul timpului, m-au susținut să fac acest pas. Mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încredere și m-au votat. Nu în ultimul rând țin să mulțumesc echipei din campania de la Alegerile locale”, a scris Magdalena Bistriceanu joi pe Facebook.



Ea a adăugat că are satisfacţia că a avut „mai multe voturi ca Ilan Laufer, Alex Coiță, Bogdan Stanoievici, Radu Moraru și asta datorită vouă”.



„Rezultatul obținut la Primăria Capitalei mă onorează și știu că am făcut tot ce a depins de mine pentru asta. Ținem aproape!”, a conchis Bistriceanu.



Cătălin Rădulescu, Sorin Bota şi Cătălin Ivan deschid listele PER în Argeş, Maramureş şi Iaşi pentru Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Cătălin Rădulescu a explicat că mai multe persoane, printre care şi Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu au ales să plece din PSD pentru că partidul a făcut blat cu PNL. El a precizat că toţi cei din conducerea PSD de acum au facultăţile şi cursurile făcute la SRI, iar pe listele PER sunt intelectuali.

De asemenea, senatorul Şerban Nicolae a anunţat marţi că va deschide lista candidaţilor PER în Capitală pentru Senat, iar Liviu Pleşoianu va fi primul pentru o candidatură la Camera Deputaţilor.