Biroul Electoral Bucureşti dă dreptate USR-PLUS: Spoturile lui Firea privind consolidarea clăridilor reprezintă „propagandă electorală”

„Deşi materialul audio/video nu se referă în mod explicit la un candidat sau partid, există mai multe elemente care conduc la asocierea cu primarul în funcţie”, este concluzia Biroului Electoral Municipal Bucureşti în legătură cu spoturile difuzate pe radio şi televiziuni prin care este promovată campania de consolidare a clădirilor istorice din Bucureşti.





Un prim element este, conform membrilor BEM Bucureşti, folosirea sintagmei „în ultimii patru ani”.

„Folosirea sintagmei «în ultimii 4 ani" este de natură a realiza o legătură directă cu primarul în funcţie, care este şi candidat pentru un nuu mandat, având în vedere că atât campania de consolidare, cât şi compania municipală căreia i s-a delegat această competenţă, au o vechime mai mică de patru ani, fiind evidentă la primul mandat de primar al candidatului PSD. Cu alte cuvinte, folosirea acestei sintagme face legătura directă cu persoana primarului în funcţie, prin corelare cu durata mandatului şi nu direct cu instituţia ori U.A.T,-ul (Primăria Generală a Municipiului Bucureşti), care au un caracter permanent, referirea la «4 ani» având evident un scop electoral”, precizează Biroul Electoral al Capitalei, în decizia prin care a admis contestaţia depusă de reprezentanţii USR-PLUS.





Potrivit membrilor BEM, al doilea element prin care se poate face asocierea între realizările din spoturi şi primarul în funcţie, care are şi statut de candidat, este faptul că materialele difuzate în campania electorală reprezintă, de fapt, o continuare a unei campanii mai vechi, care făcea referire explicită la persoana edilului.





„Anterior campaniei electorale, spoturi cu conţinut similar au fost promovate in mod repetat, conţinând însă şi referiri explicite la primarul general, Gabriela Firea. Astfel, continuarea acestei campanii, prin simpla extragere a referirilor la primarul general, pentru a nu încălca in mod flagrant legislaţia electorală, este de natură să realizeze o asociere, in imaginea electoratului, eu primarul în funcţie, candidat la un nou mandat” consideră BEM.





Al treilea argument luat în considerare în decizia BEM Bucureşti de acceptaee a sesizării USR PLUS are în vedere folosirea verbului „a alege” în textele spoturilor.

„În cadrul mesajului sunt folosite sintagmele «... nu ne oprim aici pentru că am ales».." şi «Alege să trăieşti trainic!» ,ce reprezintă mesaje de continuitate a mandatului primarului-candidat, fiind vorba de o trimitere, cel puţin subliminală, la scrutinul apropiat, din data de 27 septembrie 2020”, se mai arată în decizia Biroului Electoral Bucureşti.





Nu în ultimul rând, membrii BEM reţin, în decizia de înlăturare a clipurilor de pe posturile de radio şi televiziune, că „spotul este utilizat în campania electorală, se adresează 'publicului larg ţi depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului, prin aceea că este de natură să favorizeze un candidat în defavoarea altora, nefiind asigurate condiţii de egalitate”.





„Prin urmare, este vorba despre un material de propagandă electorală, care nu respectă prevederile art. 36 din Legea nr. 334/2006", concluzionează Biroul Electoral Municipal Bucureşti.





Alianţa USR PLUS a anunţat vineri seară că Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale a Municipiului Bucureşti (BEM) a admis plângerea depusă de Alianţa USR-PLUS, prin cei doi copreşedinţi USR-PLUS Bucureşti, Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu, împotriva Gabrielei Firea, Primăriei Generale a Capitalei şi împotriva PSD pentru încălcarea regulilor de desfăşurare a campaniei electorale. Astfel, BEM a admis faptul că Gabriela Firea şi-a făcut publicitate, în plină campanie electorală, prin utilizarea unor mijloace de promovare mascată şi indirectă în mass-media audiovizuală, afirma Alianţa. Viceprimarul Aurelian Bădulescu susţine că decizia Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti este una "de partizanat politic, într-o manieră nepermisă de legiuitor" şi că, în materie electorală audiovizuală, ”Consiliul Naţional al Audiovizualului este autoritate cu plenitudine competenţă în materie de reglementare şi sancţionare".

Vlad Voiculescu a anunţat deja că Alianţa va aştepta motivarea Biroului şi va depune plângere penală împotriva Gabrielei Firea pentru Delapidare (art 295 Cod Penal) şi Abuz în Serviciu (art. 297 CP). Vom sesiza, totodată, Curtea de Conturi.





„Apoi vom aştepta să se facă dreptate... când s-o face. Că doar suntem în România”, a scris el pe Facebook.