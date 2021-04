Ce „atenţie” a primit CTP de sărbători de la directorul SIE: „Oare sunt singurul  din presă care se bucură de o atât de înaltă apreciere?”

„Am primit această cutie aici, la recepţia Digi24, mi-au zis fetele de la recepţie – «domnule Popescu aveţi chestia asta». Am scuturat din cap, am ridicat-o, nu e uşoară. Cântăreşte ceva şi am deschis-o să văd despre ce e vorba. Mai întâi vedeţi ce scrie aici, scrie «domnului Cristian Tudor Popescu, analist politic, Digi24»”, a început CTP să povestească, vineri, la