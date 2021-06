Andrei Caramitru, reacţie dură asupra conducerii Primăriei Capitalei: Sunteţi ridicoli, penibili. Zero barat. Nicuşor o sa fie mai detestat decât era Firea

„Am un mesaj către Nicuşor Dan, Violeta Alexandru sefa PNL pe Bucuresti, sefii USR Bucuresti (Năsui şi Voiculescu) şi către guvern. Bai oameni buni. Aveţi vreun plan pentru Bucuresti? Vreun proiect cât de mic, ceva? Măcar minimal. Orice fraţilor. Deocamdată sunteţi ridicoli, penibili. Zero barat. In special Nicuşor - mai e puţin şi o sa fie mai detestat decât era Firea. Pe bună dreptate. Rezultatele sunt chiar sub Firea, care a fost o catastrofa. Acum catastrofa e mult mai mare. Bravo”, a transmis Caramitru.

El a mai atras atenţia asupra faptului că actuala conducere nu a modificat structura bugetului şi nici nu a schimbat oamenii din PMB, concluzionând ironic că motivul este „să nu se supere domne nimeni”.

„Şi lăsaţi-ma ca nu sunt bani, ca vai vai conturile sunt poprite. Aveţi peste 2 miliarde de EUR buget pe an (peste Budapesta), pe care îl aruncati in subvenţii şi tâmpenii. Nu aţi schimbat DELOC structura bugetului - zero. Sa nu se supere domne nimeni. Nu aţi schimbat nici un om la PMB - zero. Nici măcar nu sunteţi in stare sa eliberaţi naibii o banda pe câteva bulevarde - vai vai sa nu se supere oamenii care parchează acolo. Nici măcar nu sunteţi in stare sa aplicaţi legea faţadelor sau sa impuneţi ca oamenii sa plăteasca măcar biletul la autobuz. Bai nimic, nimic, varza sunteţi”,