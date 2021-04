Andrei Caramitru, nou derapaj la adresa celor care refuză vacccinarea: Ca să-i convingi, le dai o punga cu ulei, un grătar cu mititei şi încă 50 de lei

„Toţi revoluţionarii ăştia şi toţi anti vaxxerii. Ca sa se vaccineze le dai la centru aşa : punga cu ulei, un grătar cu mititei şi încă 50 de lei. Uită de AUR, uita de oculta, uita de tot - se vor înghesui la vaccinare cum nu a mai văzut nimeni. Ajungem numero uno la vaccinare, ii depăşim până şi pe israelieni”, a scris pe pagina sa de Facebook Andrei Caramitru.

În urmă cu câteva zile Andrei Caramitru a mai avut un mesaj similar. „Ce e interesant e ca nu e unul supărat ca am zis ca sunt prosti. Măcar unul nu a combătut asta. E ok pentru ei, nu se supăra deloc, ştiu şi ei. Unde s-au enervat rău de tot e ca am spus ca sunt săraci. Nu ma aşteptam. Aici e buba. Poţi fi prost, dar nu poţi fi făcut sărac când vii din subsolul societatii, se supăra rău de tot. Deşi nu e nici o răutate aici - din contra e o explicaţie a unei furii care are baze cât de cât logice. Economice. Şi sărăcia nu e doar vina lor e şi vina societatii şi guvernelor ca nu permit un venit ok chiar dacă nu eşti mare doxă in ceva”, a precizat fostul consilier al lui Dan Barna.