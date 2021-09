Dragu cere ca premierul să fie obligat să vină cu noile propuneri de miniştri şi îl acuză pe Florin Cîţu că refuză să ceară în Parlament votul de încredere

Ea explică faptul că „este vorba mai degrabă de o cerere ce nu poate fi admisibilă din partea Curţii Constituţionale. Este vorba de o serie de critici legate de iniţierea şi depunerea moţiunii de cenzură. Moţiunea de cenzură reprezintă un instrument juridic constituţional pe care îl au la dispoziţie parlamentarii, instrument de control asupra activităţii Guvernului şi arătăm ca atare că nu se constituie nicun fel de blocaj al activităţii celor două instituţii. Numai un blocaj ar putea sta la baza unui conflict juridic de natură constituţională. Repet, este vorba de un conflict politic mai degrabă, care din păcate de la nivelul Guvernului se doreşte a se transforma într-un conflict juridic de natură constituţională. Cam acesta este conţinutul punctului de vedere pe care îl transmit din partea mea ca preşedinte al Senatului României”.







Ea a precizat că va transmite un al doilea document prin care cere constatarea „unui conflict juridic de natură constituţională între Guvernul României şi primul-ministru pe de-o parte şi Parlamentul României pe de altă parte, născut din încălcarea dispoziţiilor constituţionale referitoare la obligativitatea obţinerii votului parlamentului în cazul remanieirii guvernamentale”.





„Pe de altă parte, trimit către CCR un al doilea document. Este o cerere de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României şi prim-ministrul României pe de-o parte şi Parlamentul României, pe de altă parte. Aici solicit instanţei de contecios constituţional să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvernul României şi primul-ministru pe de-o parte şi Parlamentul României pe de altă parte, născut din încălcarea dispoziţiilor constituţionale referitoare la obligativitatea obţinerii votului parlamentului în cazul remanieirii guvernamentale, efectuate după schimbarea compoziţiei politice a Guvernului. De asemenea, cer obligarea primului-ministru la a formula propuneri de miniştri şi a le înainta Parlamentului în vederea pronunţării asupra noii compoziţii politice a Guvernului”, spune preşedinta Senatului.





Preşedinta Senatului spune că „prevederile constituţionale, precum şi din Codul Administrativ care cer imperios ca în termen de cinci zile de la vacantarea funcţiei să se transmită noile propuneri” de miniştri.





„Trebuie să spunem că în data de 2 septembrie am asistat la demiterea ministrului Justiţiei. În 7 şi 8 septembrie sunt demisiile miniştrilor USR PLUS şi a vicepremierului Dan Barna. În 8 septembrie avem o scrisoare semnată de copreşedinţii USR PLUS, Dacian Cioloş şi Dan Barna către premier, atrăgând atenţia asupra schimbării compoziţiei politice la nivelul Guvernului. Avem prevederile constituţionale, precum şi din Codul Administrativ care cer imperios ca în termen de cinci zile de la vacantarea funcţiei să se transmită noile propuneri. Prin faptul că premierul nu transmite aceste noi propuneri. Împiedică Parlamentul să asigure controlul parlamentar asupra Guvernului şi să-şi dea acordul asupra noii structuri, compoziţii politice a Guvernului”, a mai transmis Dragu.