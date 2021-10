Analiză. O coaliţie stabilă, misiune imposibilă după ce PSD, USR şi AUR au votat căderea Guvernului Cîţu

Demiterea Guvernului Cîţu a fost cel mai simplu pas din toată ecuaţia politică, în condiţiile în care niciun partid al fostei Coaliţii nu are un plan concret, iar nici principala forţă a Opoziţiei nu este dispusă să încerce să construiască în jurul său un Guvern. O soluţie pentru rezolvarea crizei politice este aşteptată de la Klaus Iohannis, şeful statului fiind cel care, după consultări cu toate forţele politice, propune viitorul premier.

Cîţu vrea guvern fără USR

„Toate opţiunile sunt pe masă”, a declarat premierul demis, dar opţiunile sunt limitate şi toate se bat cap în cap cu ceea ce am văzut în ultimele săptămâni. Pe masa liberalilor, prima variantă este încercarea de a merge la consultări cu Florin Cîţu premier. Deşi există o decizie CCR care arată că un şef de Guvern demis nu poate fi următoarea propunere, în sensul că persoana nominalizată trebuie să fie una care să poată strânge votul majorităţii din legislativ (iar Cîţu a arătat că are o majoritate contra sa), echipa şefului PNL este de părere că preşedintele Klaus Iohannis îl poate propune tot pe acesta. Însă propunerea Cîţu ar însemna că la masa negocierilor nu merge din start USR. Partidul condus de Dacian Cioloş a reiterat mesajul că este gata să revină în Coaliţie alături de PNL şi UDMR, însă nu cu Florin Cîţu premier. Preşedintele PNL, la rândul său, a rupt orice punte de comunicare cu USR şi nu vrea să mai dialogheze cu aceştia, fiind mai degrabă pentru colaborarea cu PSD.

„Pericolul” Bode

Potrivit informaţiilor „Adevărul” din echipa Cîţu, o altă variantă luată în calcul este ca partidul să propună un premier de sacrificiu, adică dispus să se retragă pe ultima sută de metri. Numele luate în calcul sunt Nicolae Ciucă, Dan Vîlceanu şi Lucian Bode. Asupra ultimului planează însă suspiciuni că odată propus ar putea să aducă în spatele său partidul, dar şi USR, şi UDMR, fiind capabil să treacă echipa guvernamentală. Bode este lider vechi al PNL şi se bucură de sprijinul filialelor din Ardeal şi a numeroase organizaţii din Moldova. Mai mult, Bode are o uşă deschisă atât către disidenţii din aripa Orban, dar şi pentru dialogul cu USR.

Klaus Iohannis, atac la Opoziție Șeful statului a precizat că partidele politice vor fi convocate la consultări săptămâna viitoare, pentru a da timp formațiunilor politice să-și stabilească mandatele cu care merg la Palatul Cotroceni, astfel încât să fie conturată o majoritate parlamentară. Președintele Klaus Iohannis a acuzat opoziția care l-a demis pe Florin Cîțu că a provocat o criză politică, deși România era confruntată cu o criză sanitară și economică, generată în urma creșterii prețurilor la gaze și electricitate. „Trist, dar adevărat. Cuvântul care caracterizează cel mai bine România de astăzi este criză. Ce s-au gândit unii dintre politicienii noștri, să adauge o criză a guvernării (…) În ultimele luni s-au spus multe lucruri în politică, majoritatea urâte. Politicienii s-au obișnuit să se arate unul pe altul cu degetul. Este o situație complicată, o situație generată de politicieni cinici, unii purtând masca reformismului, alții clamând grija pentru românii și așa mai departe. Haideți să vedem ce s-a întâmplat dincolo de aceste declarații”, a spus șeful statului. Un loc special în discursul său l-a rezervat celor din USR: „USR a fost parte din coaliția de guvernare. USR a plecat din Guvern și a votat împreună cu PSD și AUR (n.r. – moțiunea de cenzură). Astea sunt faptele. Restul e discurs politic sau demagogie”, a declarat Iohannis.

Un factor de care trebuie să ţină cont noua conducere a PNL este şi Ludovic Orban, care, deşi învins la Congres, are o influenţă mare în partid. Ludovic Orban le-a solicitat tuturor celor care au declanşat criza politică să facă un pas în spate, politcienii vizaţi fiind Florin Cîţu şi cei mai apropiaţi colaboratori ai săi, adică liberali precum Alina Gorghiu, Florin Roman, Dan Vîlceanu sau Daniel Fenechiu.„Este momentul ca aceia care au acţionat mai mult din ambiţie, din frustrare, să facă un pas înapoi şi să îi lase pe oamenii raţionali din PNL, USR, UDMR şi minorităţi să se aşeze la masa negocierilor”, a declarat Orban.

Guvern minoritar cu PSD ar duce la ruperea PNL

De altfel, potrivit informaţiilor „Adevărul”, Ludovic Orban controlează în acest moment aproximativ 40 de parlamentari. Fostul şef al liberalilor şi colegii din echipa sa aşteaptă să vadă deznodământul privind noul Guvern şi ulterior decid dacă pleacă sau nu din partid. Cel mai important detaliu de care ţin cont aceştia este poziţia noului Guvern faţă de PSD. „Dacă Florin Cîţu şi Iohannis merg pe varianta de Guvern minoritar cu sprijin PSD, noi nu mai avem ce căuta în partid. Nu refacem USL. Dacă facem asta, în 2024 o să ne ducem în cap”, a declarat un lider de filială din tabăra Orban pentru „Adevărul”. Marţi seară, 41 de parlamentari liberali au semnat o scrisoare în care susţin că Ludovic Orban e cea mai potrivită variantă de premier.

PSD cere anticipate

Social-democraţii nu vor să meargă cu o variantă de premier la consultările de la Palatul Cotroceni, fiind de părere că o rezolvare a crizei ar fi alegerile anticipate. „Momentan, PSD are o singură decizie. Decizia este că vom merge la alegeri anticipate. (...) Mingea este la preşedintele României, urmează să aşteptăm invitaţia şi vom decide în forurile de conducere dacă vom merge sau nu”, a declarat Marcel Ciolacu. Însă pentru a ajunge la anticipate, în Parlament ar trebui respinse următoarele două propuneri de premier, iar după acest moment şeful statului, în urma consultărilor cu preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului, poate dizolva Parlamentul. Aşadar, e la latitudinea lui Klaus Iohannis dacă declanşează anticipatele. Surse din conducerea PNL au declarat pentru „Adevărul” că nu se aşteaptă ca şeful statului să susţină un asemenea demers, în condiţiile în care PNL are acum o intenţie de vot de sub 20%.

AUR vrea Cabinet tehnocrat, dar ar dialoga şi cu Orban

George Simion, copreşedinte al AUR, a precizat că în mod clar partidul său nu ar vota pentru un Guvern cu Florin Cîţu premier. Partidul lui Simion ar fi dispus să susţină un Executiv cu tehnocraţi, însă este gata inclusiv de negocieri cu Ludovic Orban. „Dacă PNL-ul îl are doar pe Florin Cîţu, dacă PSD-ul nu vine cu niciun nume, o să venim noi cu propuneri, dar momentan vom sta şi vom dialoga cu toate partidele, vedem că şi domnul Orban este dispus să dialogheze, pentru stabilitate, pentru linişte, pentru o reconstrucţie a României”, a afirmat Simion. Copreşedintele AUR a subliniat că dacă preşedintele Klaus Iohannis va încerca să-l impună pe Cîţu, ei vor demara procesul de strângere a semnăturilor pentru demiterea şefului statului.

Ce spun specialiştii despre rezolvarea crizei politice

„Adevărul” a vorbit cu mai mulţi specialişti despre ceea ce ar putea urma în plan politic, în condiţiile în care toate partidele parlamentare trebuie să decidă strategia pe care o vor avea în consultările de la Palatul Cotroceni.

Sociologul Mircea Kivu susţine că politicianul care ar trebui să arate calea pentru rezolvarea impasului politic este preşedintele ţării: „Eu m-aş aştepta ca rezolvarea situaţiei să vină de la Iohannis. Cred că este datoria lui”. De altfel, sociologul e de părere că am putea asista la un Guvern interimar de durată: „Acum vom avea un Guvern, nu minoritar, ci demisionar o perioadă foarte lungă de timp”. De altfel, Mircea Kivu a amintit şi precedentul Boc. Pe 13 octombrie 2009, Guvernul Boc a fost demis, dar a rămas interimar până pe 23 decembrie, după ce nominalizarea lui Lucian Croitoru a căzut la votul din Parlament, pe 4 noiembrie 2009, iar a doua propunere de premier, Liviu Negoiţă, şi-a depus mandatul înainte de votul din plen.

Şi politologul Cristian Pîrvulescu avertizează asupra faptului că este posibil ca Florin Cîţu şi Klaus Iohannis să încerce să-l ţină pe premierul demis mai mult de 45 de zile. „S-a putut, se poate, dar nu este constituţional”, a subliniat politologul.

Sociologul Kivu este de părere că este puţin probabilă în acest moment declanşarea anticipatelor, având în vedere contextual pandemic actual, cât şi faptul că, în cazul celor două nominalizări pe care le poate face preşedintele în acest timp, după cea de-a treia, Constituţia este neclară cu privire la declanşarea anticipatelor. Pe de altă parte, Cristian Pîrvulescu susţine că PSD, AUR şi USR nu au de pierdut în cazul în care s-ar ajunge la anticipate, deşi este foarte greu să se ajungă la acest pas. „Singurul care ar avea de pierdut e PNL”, a punctat politologul, care a menţionat faptul că scrisoarea celor 41 de liberali „complică şi mai mult lucrurile”. „Propunerea făcută de cei 41 de parlamentari complică lucrurile şi evident reprezintă un şah la preşedinte. Iohannis nu are libertate foarte mare în condiţiile date: avem criză sanitară, de Guvern, criză socială care poate să debordeze în primăvara anului viitor”, a conchis Cristian Pîrvulescu