Amendamentele PSD la bugetul Guvernului: Nu e adevărat că nu sunt bani. Cîţu îşi ascunde neputinţa

„Nu e deloc adevărat că nu se poate, cum spune Guvernul, că nu sunt bani, cum susţine Cîţu, pentru a-şi justifica neputinţa sau neştiinţa. PSD are datoria că există o alternativă mai bună la actualul buget de austeritate. De aceea, PSD a prezentat pentru prima oară în ultimii 30 de ani un buget alternativ. Am făcut acest lucru în urmă cu trei săptămâni, în care am demonstrat că se poate mai bine decât spune coaliţia de guvernare”, a declarat duminică Sorin Grindeanu.

Prim-vicepreşedintele PSD a explicat că problema banilor de la buget ar fi rezolvată prin creşterea gradului de colectare al taxelor şi prin arierate.

„Ne-am încadrat cam în acelaşi deficit şi cu venituri bugetare puţin mai mare. Diferenţa provine din faptul că PSD propune creşterea gradului de colectare a taxelor prin combaterea evaziunii. Asta înseamnă creşterea numărului de firme şi salariaţi care contribuie la buget. Practic, Consiliul Fiscal i-a spus lui Cîţu că nu poţi creşte o economie doar cu austeritate, tăieri, şi că e nevoie şi de o creştere a veniturilor bugetare, exact pe modelul PSD. Guvernul nu are de gând să crească colectarea veniturilor la buget. România rămâne ţara din UE cu cea mai mică podere a veniturilor din PIB. 31% faţă de media de 46% în UE. Cu alte cuvinte, nu sunt bani la buget deoarece Guvernul Cîţu nu se atinge de evaziunea de peste 100 de mld de lei. Nu se atinge de arieratele neîncasate la bugetul de stat de peste 35 de mld de lei. Povara austerităţii e pusă pe bugetari, pensionari, copii şi studenţi. Aici e o diferenţă majoră de viziune între noi şi guvern. La evaziune şi arierate sunt zeci de miliarde de lei”, a mai relatat Grindeanu.