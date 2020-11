Alegeri în vremea pandemiei. Orban: Vom duce o campanie care se va desfăşura de la om la om

„În ceea ce priveşte campania electorală, am avut întâlnirea echipei de campanie. Am stabilit liniile de campanie care sunt foarte clare. Vom duce o campanie pozitivă, o campanie care se va desfăşura de la om la om. Vom trasmite toate proiectele noastre, toate obiective pe care le urmărim în următorii 4 ani de zile şi vom prezenta care sunt atuurile PNL în această campanie. Se va desfăşura cu respectarea regulilor care deja sunt prevăzute. Am redus numărul persoane pentru adunări publice. Am redus numărul de activişti care însoţesc candidaţii. Echipele de campanie care participă la acţiunile de campanie. Sigur menţinem toate regulile legate de obligativitatea portului măştii, obligativitatea pentru fiecare candidat şi pentru fiecare om din echipa de campanie de a respecta cu stricteţe regulile de protecţie sanitară”, a afirmat luni Ludovic Orban.

Referitor la secţiile de vot din străinătate el a adăugat că este posibil ca unele ţări să nu permită organizarea acestora decât ân sediile misiunilor diplomatice, consultate sau ambasate. Premierul a mai spus că atunci când vor exista toate datele, Ministerul de Externe le va prezenta public.

„Suntem într-o comunicare permanentă cu toate ţările pentru organizarea secţiilor de vot. Deocamdată, deşi asistăm la un val epidemic îngrijorător în toată Europa, discuţiile pe care le avem ne permit să spunem că vom putea organiza secţii de votare. Toate datele vor fi prezentate când se vor termina toate discuţiile cu toate statele. Când vom avea date certe cu privire la secţiile de votare care se organizează în fiecare ţară acestea vor fi făcute publice. Posibil în anumite ţări să fie redus numărul de secţii de votare. E posibil în alte ţări să se permită organizarea secţiilor de votare doar la sediile misiunilor diplomatice, ambasade, consulate sau alte sedii care sunt instituţii ale statului român. Vom avea o imagine foarte clară şi când avem toate datele MAE le va face publice”, a explicat Orban.

Întrebat dacă mai poate fi vorba să fie organizate alegeri pe 6 decembrie, dacă se va ajunge la 10.000 de infectări zilnic, şeful Executivului a răspuns: „În toate ţările s-au organizat alegeri la termen”.

„Avem exemplul SUA unde se organizează alegerile prezidenţiale, avem exemplul Franţei unde s-au organizat alegeri locale, avem exemplu Republicii Moldova unde sunt organizate alegeri prezidenţiale. În Polonia au fost organizate alegeri prezidenţiale. Democraţia înseamnă votul oamenilor. Mandatul actualului Parlament expiră în data de 20 decembrie. România are nevoie ca cetăţenii să aleagă un nou Parlament, ca cetăţenii să îşi poată exprima voinţa actuală şi cetăţenii au dreptul la un Parlament care să reprezinte opţiunile politice actuale ale românilor. Menţinerea actualului Parlament înseamnă că în continuare în funcţia de Avocat al Poporului va rămâne Renate Weber, în fruntea CCR va rămâne unul ca Dorneanu, în fruntea Consiliului Legislativ va rămâne unul ca Florin Iordache. Asta înseamnă a menţine actualul Parlament. În fiecare săptămână actualul Parlament produce noi şi noi acte normative care riscă să ducă România spre prăpastie, care riscă să determine un colaps economic al României. Atâta lipsă de responsabilitate cum există în majoritatea dominată de PSD în ultimele luni de zile nu a existat niciodată în istoria postdecembristă a României. Este vital pentru România ca mandatul actualului Parlament să înceteze la termenul constituţional care este stabilit”, a completat Orban.

Prim-ministrul amintit despre proiectul de lege al PNL privind introducerea votului electronic şi despre faptul că majoritatea PSD din actualul Legislativ a respins iniţiativa legislativă. „În ceea ce priveşte votul electronic, readuc aminte că PNL a înaintat proiect de lege privind votul electronic care ar fi fost foarte util în perioada pandemiei, încă de acum 2 ani de zile. Din păcate, majoritatea PSD din actualul Parlament nu a acceptat acest sistem de vot”, a conchis Orban.