Constantin Toma, candidatul PSD la primăria Buzăului: Sper să scot un scor istoric. Nu prea am rostit cuvântul PSD, am muncit cât am putut de mult

Adevărul: De ce există o percepţie la nivel naţional că în Buzău e un fief PSD? De ce e lumea nemulţumită?



Constantin Toma: Lumea nu e nemulţumită la Buzău şi se va vedea la vot. Sper să scot un scor istoric. Consiliul Local nu avem majoritate. S-a creat percepţia că e un judeţ roşu. Nu există ideologii respectate de partide în această ţară ci doar oameni. La Buzău nu prea am rostit cuvântul PSD, am muncit cât am putut de mult.

Care sunt primele trei proiecte pe care le-aţi vrea implementate în viitorul mandat?

Proiecte legate de viziunea de dezvoltare a Buzăului şi bani de la UE. Suntem pe locul şapte la atragerea de fonduri europene. Pe primul loc e Oradea, însă eu un an jumătate am fost achilozat aici pentru că nu aveam niciun proiect. Am luat-o de la zero. Am lucrat cu mai puţin de 60% de oameni. Am găsit o situaţie incredibilă. Avem cea mai mare forţă de poliţie din România. Nu am putut să-i dau afară. Dar asta-i viaţa, am încercat să rezolvăm problemele. Mă gândesc cu drag la ce ar însemna schimbarea Buzăului. Suntem în competiţie şi cu Paris şi cu Berlin. Toate oraşele din lumea asta aleargă. Proiectele UE sunt ca un Pat al lui Procust. În business se spune diferenţiază-te sau mori. Asta am încercat să fac în Buzău.

Cum faceţi să atrageţi vizitatori? Aţi spus că vreţi să încurajaţi turismul.

Buzăul e un oraş de câmpie. Se află într-o zonă excepţională. Buzăul e aşezat în apropierea dealurilor. Buzăul trebuie să devină un brand. Ultima descoperire acum, Buzăul e cea mai mare localitate din Europa şi a doua din lume care se află la jumătatea distanţei de la Ecuador. În rodul din faţa gării Buzău, am pus şi un semn acolo care să scoată în evidenţă această descoperire geografică. Ştiaţi de exemplu că Constantin Brâncuşi are două sculpturi în cimitirul din Buzău?

Partea de zonă viticolă nu o fructificaţi?

Suntem la jumătatea distanţei dintre Polul Nord şi Polul Sud. Trebuie să punem în valoare orice lucru. La capitolul cultură înseamnă şi recuperarea trecutului şi a tradiţiilor. Am făcut multe şi în această zonă. Am adus statuia lui Petre Stănescu.

Mai poate PSD să obţină un scor mare după valul de ură de la europarlamentare?

Povestea aia a dus partidul cu vreo 15 ani în urmă. A fost o manie de ură incredibilă. La sondaje aveam peste 50%. Ne-am trezit cu 24% USR, 23% PSD. A fost incredibil. Din păcate toate partidele, inclusiv PSD, în timp au promovat oameni de slabă valoare care ne-au dus în această luptă cu bulgarii. România are un potenţial fabulos dar nu ştie să pună în valoare. De patru ani lucrez fără 60% din oameni.

La echilibrarea bugetelor cât a binevoit Guvernul să vă dea? Am văzut sume de la 250.000 pentru comune cu primari PSD până la sume de 9 milioane.

Eu mi-am gestionat foarte bine treaba aici, nu avem nicio datorie la nimeni. Însă situaţia nu e roz. Jucăm pe sârbă. Cei care au gestionat prost treaba, ai liberalilor în principal, au primit o groază de bani. Nu mi se pare deloc în regulă. Înainte de povestea cu COVID-ul, şomajul era 0,7%. Ne-au obligat şi cu şcolile. Au zis că cumpără tablete, nu au făcut nimic. Tot noi a trebuit să venim cu banii. Am jucat pe sârmă. Iar acum, când să vezi că primim şi noi bani pe situaţia asta cu COVID, nu s-a întâmplat nimic. La Buzău 95% din încasări sunt de la firmele buzoiene. 30% dintre buzoieni au plecat în străinătate, iar asta e o chestiune gravă. Educaţia a scăzut enorm.

Cât aţi primit de la Guvern?

Zero.

Deci nu aţi văzut niciun ban. Înainte de această alocare nu aţi vorbit cu nimeni de la Guvern?

De fiecare dată când era Guvernul PSD era scandal că Marcel împărţea banii exact. La fiecare localitate, îi chema şi pe primarii liberali. Sunt buzoieni cu toţii. Mă sperir cu cât s-a împrumutat Guvernul. E o sumă enormă.

Care e situaţia în Buzău pentru ziua alegerilor?

Lumea poate veni în siguranţă la vot. Îi asigur şi ca primar că totul e în regulă. Siguranţa sanitară e asigurată. Noi am depus toate eforturile să avem toate materialele. Bineînţeles, sunt şi cei de la Ministerul de Interne care-şi vor face treaba. Îi invit şi pe această cale pe oameni, pentru că mulţi sunt panicaţi. Mulţi nici nu au vrut să ia un pliant de la mine că eram cu mască şi mănuşi. La nivelul ăsta s-a ajuns.

V-a transmis ceva Guvernul să vă spună că vă dă bani poate în noiembrie pentru tot ce aţi cheltuit?

Nu avem niciun fel de comunicare pe treaba asta. Probabil aşteaptă să intrăm pe roşu şi să aplice o formulă. Dar nu aş vrea să facem treaba asta. Noi am împrumutat ca să rezistăm. Mă refer la salubrizare sau plata salariilor. Avem 11 şantiere în Buzău. În mod normal trebuia să opresc tot.

Revin cu o întrebare referitoare la guvernare. Aţi discutat şi cu colegi din PNL primari? Sunt mulţumiţi cu ce au primit de la Guvern? Mai mereu aceştia au avut de pătimit din cauza procentelor de la centru.

Mi-e jenă aşa să-i întreb şi pe domnul Bolojan şi pe domnul de la Suceava. Dar haideţi să facem ceva cu descentralizarea asta. Noi trebuie să ne dezvoltăm regiunile. Încerci să dezvolţi ţara de la Bucureşti, n-o să reuşeşti niciodată. Ţara în ansamblu înseamnă suma tuturor localităţilor.

O să vă rog să transmiteţi un mesaj pentru buzoieni în ce priveşte votul de duminică.

Dragi buzoieni vă invit la vot, e şi o obligaţie civică. Alegeţi-i pe cei care consideraţi că merită. Eu am luat în echipa mea şase tineri, inclusiv doi din diaspora. Oameni deosebiţi care au ajuns pe joburile lor create de la zero să fie toţi manageri, ceea ce e un lucru deosebit. Marcel Ciolacu mi-a lăsat să-mi fac echipa, deşi e preşedinte la Buzău. Sunt convins că vom avea patru ani istorici la Buzău.