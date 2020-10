Florina Presadă: Meritocraţia nu mai e de mult respectată de conducerea USR. E doar un cuvânt fluturat în faţa alegătorilor

Puteţi urmări şi comenta emisiunea AICI.

Adevărul: De ce mai vrea Florina Presadă încă un mandat de senator?

Florin Presadă: Au fost patru ani foarte grei. Patru ani în care România a suferit un asalt asupra justiţiei apoi următorul asalt a fost asupra administraţiei. Asalt venit din partea unor oameni care nu aveau nimic de-a face cu interesul românilor. Ce şi-au dorit aceşti parlamentari şi membri PSD a fost să subjuge justiţia, iar pasul următor să conducă administraţia publică. În aceşti patru ani eu am fost omul care s-a luptat şi pentru justiţie şi pentru o administraţie publică curată. Am reuşit parţial să oprim acest asalt la administraţia publică. Vedem cazul ANCOM, lucrurile astea trebuie reparate în următorii patru ani. Ştiu ce s-a stricat în legislaţia din România şi vreau ca în următorii patru ani să fiu acolo pentru a repara. Să mergem să construim, să punem pe picioare din nou instituţii publice aservite politic. Vreau să pot lupta în continuare pentru o administraţie curată, să oprim risipirea banilor publici.

Ce se întâmplă la nivel de USR cu această procedură de selecţie a candidaţilor? Peste tot vedem mesaje, cele mai multe de contestare a modului în care s-a desfăşurat lupta internă. Cum se face selecţia internă?

USR a fost partidul care a venit în faţa oamenilor cu festivalul democraţiei. Membrii USR şi PLUS, la europarlamentare au putut să-şi aleagă candidaţii pe listele pentru alegerile europarlamentare. Am avut atunci vot universal, dezbateri, o campanie internă consistentă iar membrii au putut alege în deplină cunoştinţă de cauză. Acum se foloseşte alt sistem, sistemul cu delegaţi. În fiecare filială se aleg delegaţi iar aceşti delegaţi formează conferinţa municipală care la rândul ei va alege candidaţii USR-PLUS pentru parlamentare. Acest proces, această competiţie internă în filiala Bucureşti nu a existat. De pe azi pe mâine s-au anunţat termenele pentru a te putea înscrie ca delegat în conferinţa municipală şi tot aşa, pe un anumit site au apărut indicaţii de vot pentru membrii filialei de vot USR Bucureşti în sensul în care aceştia trebuia să aleagă o anumită listă de delegaţi, astfel încât aceştia să poată vota o anumită listă de parlamentari. Nu a existat o competiţie, un concurs adevărat între membrii înscrişi pentru a putea fi înscrişi delegaţi.

Dvs. aţi fost aleasă delegat?

Nu. Am fost fix sub ultimul delegat, recomandat de către Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu pe un site care a fost făcut public cu o zi înainte de alegerea delegaţilor. Practic eu nu am avut acces la membri PLUS pentru a-mi face campanie, nu am ştiut numărul total de mebri. De pe azi pe mâine s-au ales delegaţii. La îndemnul lui Claudiiu Năsui şi Vlad Voiculescu, liderii USR şi PLUS Bucureşti. Cu menţiunea că aceşti delegaţi vor vota o anumită listă de parlamentari pentru că aşa au fost instruiţi. Mi se pare un pic bizar să crezi că acei delegaţi vor avea capacitatea de discernământ să aleagă lista cea mai bună pentru parlamentare.

Deci din aceşti delegaţi erau şi membri PLUS? Am văzut câteva postări ale membrilor PLUS în care au anunţat o listă de candidaţi pentru parlamentare. E vot împreună? E vot separat?

Asta ţine foarte mult de cum s-a imaginat această fuziune la vârful partidului. Noi trebuia să avem această campanie internă dusă şi în USR şi în PLUS. Din păcate nu e foarte clar în acest moment cum va continua povestea aceasta cu delegaţii USR-PLUS Bucureşti şi alegerea parlamentarilor. Ce trebuie reţinut e că nu a existat o competiţie internă. S-a dat o listă de la centru şi aceia au fost aleşi. Păcatul acestui sistem e că îndr-adevăr, votul cu delegaţi te împinge să votezi o listă. Eu şi ceilalţi colegi am militat pentru votul universal în interiorul partidului.

Parcă aşa se întâmpla de fiecare dată în USR.

Nu de fiecare dată. Din păcate doar atunci când a fost util conducerii. De exemplu la Bucureşti, candidaţii la Consiliul General au fost aleşi prin vot universal, deşi statutul prevedea votul prin delegaţi. Atunci Claudiu Năsui a considerat că ar fi bine să avem acest vot universal. Ei bine, iată că acum, în cadrul negocierilor dintre USR şi PLUS s-a preferat acest sistem cu delegaţi. Evident că e bizar că toţi acei oameni recomandaţi de Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu au ajuns delegaţi şi numai ei au ieşit delegaţi. Sincer mă aşteptam ca lucrurile să meargă altfel după fuziune. Am votat pentru fuziune în speranţa că lucrurile se vor schimba în USR şi că vom vedea un altfel de poltică în USR. Sunt foarte dezamăgită că Vlad Voiculescu e părtaş la ceea ce se întâmplă în Bucureşti acum cu aceste liste şi recomandări date membrilor filialelor să voteze numai anuţi oameni.

Deci există problema delegaţilor şi problema colaborării PLUS-USR.

Există o colaborare la vârful filialei.

Dar partea cealaltă a alianţei a furat startul şi a venit cu listă de oameni.

Da, informaţiile au venit foarte târziu, planurile păreau făcute acolo la vârf. Aş fi vrut să interacţionez mai mult cu membrii PLUS. Lor le ceream votul. Nu mi s-a dat această şansă şi nu e corect, nu e în spiritul USR, nu e în spiritul valorile pe care noi le susţinem în faţa alegătorilor noştri.

Conducerea centrală nu a avut niciun cuvânt de spus? Mă refer aici la Dan Barna şi forul superior.

Eu n-am văzut până acum această tentativă de a împăca părţile în USR venind de la conducerea partidului. Nu am văzut un mesaj, deşi să ne aducem aminte că Dan Barna a făcut negocierile pentru candidaţii USR-PLUS la Bucureşti. Nu ştiu ce va face Dan Barna mai departe, am văzut că în Biroul Naţional e foarte activ şi susţine anumite excluderi.

Aceste probleme nu sunt doar la Bucureşti. În spaţiul online e un scandal cu Vlad Teohari care s-a trezit peste noapte că a fost scos. Nici acolo nu a existat o intervenţie clară a conducerii centrale, pentru că acolo era deja o listă bătută în cuie cu un candidat ales democratic şi a fost scos de pe listă într-un stil care nu e specific USR-PLUS.

Dan Barna a susţinut invalidarea candidaturii acestuia. Din informaţiile pe care le am a votat împotriva candidaturii lui. I s-a făcut o mare nedreptate. El a fost ales cu votul tuturor mebrilor USR-PLUS diaspora, a câştigat democratic acel loc la parlamentare. Sub pretextul că nu a îndeplinit anumite criterii de integritate. I s-a reproşat că a semnat o scrisoare deschisă acum un an însă acea scrisoare a fost semnată de sute de alţi membri, printre care au fost validaţi pentru Camera Deputaţilor. Vor să văd o dublă măsură.

Informaţiile pe surse din tabăra pro-Barna sunt că persoane ca dvs, Cristi Seidler, Vlad Alexandrescu, nu o să fie pe liste. De ce ar renunţa USR la politicieni vocali şi activ parlamentar? Toţi cei trei au făcut simţită prezenţa spre deosebire de alţi colegi care au fost mult mai tăcuţi.

În acest moment cuvântul meritocraţie e doar un cuvânt pe care conducerea partidului îl flutură în faţa alegătorilor. E doar un mandat de vreme rea. Meritocraţia nu mai e de mult respectată de conducerea USR. Eu nu am făcut această politică internă de partid pentru a mă pune cu o tabără sau alta. Am taxat în mod egal abuzurile sau derapajele indiferent de sursa lor. Fie că era vorba de Cristi Ghinea, Nicuşor Dan, Dan Barna sau Claudiu Năsui. Mi-am dorit să-mi fac treaba de senator şi am considerat că în felul acesta aduc un plus de valoarea cetăţenilor. Nu am fost aleasă pe 11 decembrie 2016 senator ca să muncesc în partid. Am fost aleasă să-mi fac treaba de senator.