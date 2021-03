Şeful diplomaţiei române, discuţie pe Twitter cu omologul american despre parteneriatul strategic România - SUA, lupta împotriva corupţiei şi programul Visa Waiver

"Am avut o discuţie bună cu ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, despre multiplele provocări pe care le avem de înfruntat împreună. Aştept întărirea parteneriatului nostru strategic, care durează de un deceniu, şi o cooperare strânsă pe probleme de apărare, energie şi lupta anticorupţie din România", a scris Antony Blinken pe Twittter.



La rândul său, Bogdan Aurescu a vorbit despre o "discuţie lungă şi folositoare cu secretarul de stat Blinken. Am fost bucuros să continuăm dialogul fructuos de săptămâna trecută. Am căzut de acord să extindem şi să aprofundăm parteneriatul strategic, am vorbit despre securitatea la Marea Neagră, despre un nou concept strategic privind NATO".

Discuţia dintre cei doi este relatată pe larg într-un comunicat al Ministerului de Externe, care enumeră punctele atinse de Antony Blinken şi Bogdan Aurescu.



"Ministrul român al afacerilor externe şi Secretarul de stat Antony Blinken au reconfirmat angajamentul ferm al României şi Statelor Unite pentru consolidarea în continuare a Parteneriatului Strategic, inclusiv prin intensificarea dialogului politico-diplomatic şi a cooperării bilaterale în domeniile prioritare ale Parteneriatului, precum şi în ceea ce priveşte provocările la nivel global. În acest sens, a fost accentuată, în cadrul discuţiei, importanţa coordonării cu partenerii care împărtăşesc aceleaşi valori şi priorităţi strategice, precum şi necesitatea promovării democraţiei şi a statului de drept, inclusiv prin întărirea rezilienţei strategice la nivel internaţional", se arată în comunicatul MAE.



Bogdan Aurescu a asigurat că România va continua să fie "un partener strategic puternic şi de încredere al SUA, precum şi un aliat NATO dedicat. În acest context, ministrul Bogdan Aurescu a exprimat interesul pentru întărirea coordonării bilaterale, fiind evidenţiată poziţia constantă a României în ceea ce priveşte consolidarea şi dinamizarea relaţiei transatlantice".



Antony Blinken a exprimat "aprecierea SUA pentru progresele României în ceea ce priveşte statul de drept, reforma justiţiei şi combaterea corupţiei, relevante inclusiv la nivel regional. A accentuat că aceste măsuri contribuie în mod hotărâtor la crearea unui mediu de afaceri şi investiţional atractiv pentru partenerii economici americani, evidenţiind că pentru SUA dezvoltarea, extinderea şi diversificarea relaţiei economice cu România rămâne o prioritate".