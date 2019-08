VIDEO Portugalia aprobă vânzarea a încă 5 avioane F-16 Fighting Falcon României. Vor ajunge în escadrila “WARHAWKS” de la Borcea. Cât vor costa aparatele

"Pentru a nu afecta capacitatea operaţională a Forţelor Aeriene Portugheze, cheltuielile necesare pentru a finaliza tranzacţia, estimate la 130 de milioane de euro, vor fi acoperite în totalitate din veniturile rezultate din contractul cu România, fapt ce va duce şi la întărirea cooperării dintre cele două ţări în ceea ce priveşte împărţirea costurilor, abilităţile tehnice şi creşterea capacităţii operaţionale a Forţelor Aeriene Portugheze", este textul aprobat de Guvernul portughez.

Parlamentul României a aprobat, înainte de vacanţă de vară, achiziţionarea celor 5 aeronave. Ministrul Apărării, Gabriel Leş, anunţa, pe 3 iulie anul acesta, că ele vor avea aceeaşi configuraţie că şi celelalte 12 aeronave achiziţionate tot de la portughezi, arată ziare.com . Leş nu a spus atunci niciun cost, însă de aprobarea Parlamentului este nevoie pentru achiziţiile care depăşesc 100 de milioane de euro. Pentru celelalte 12 avioane F-16, fără pachetul de bunuri şi servicii complementare de la guvernul Statelor Unite ale Americii, România a plătit Portugaliei în jur de 180 de milioane de euro.

“We prey, they pray”

Cele cinci avioane suplimentare vor intră în efectivul Escadrilei 53, de la Bază 86 Aeriană Borcea, cea care le operează şi pe primele 12. Aceste avioane zboară sub numele “WARHAWKS” (Şoimii războiului –n.red.) şi sub deviza “We prey, they pray”. Conform unor surse, din vară acestui an, avioanele F-16 sunt certificate pentru a efectuă Serviciul de Luptă-Poliţie Aeriană sub comandă NATO.

